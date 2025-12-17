Prima pagină » Politic » Nicușor Dan participă miercuri la Summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest

Nicușor Dan participă miercuri la Summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest

Președintele României Nicușor Dan este miercuri la Londra și la Bruxelles. El va participa seara în capitala Belgiei la Summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest.
Nicușor Dan participă miercuri la Summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest
Sursă foto: Captură ecran Facebook / Nicușor Dan
Cosmin Pirv
17 dec. 2025, 07:10, Politic

Miercuri, de la ora 11.30, șeful statului se va întâlni la Ambasada României de la Londra cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Tot acolo, dar de la ora 13.00, Nicușor Dan are programată o discuție cu reprezentanți ai companiilor britanice.

De la ora 19.00, președintele va participa la Bruxelles la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest.

Programul vizitei prezidențiale va continua joi cu participarea la reuniunea Consiliului European, în Bruxelles.

Nicușor Dan s-a întâlnit marți seara cu reprezentanți ai comunității românești din Marea Britanie.

Citește și

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
Libertatea
Cele 3 zodii care dau lovitura în următoarele luni! Surprize uriașe pentru acești nativi
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor