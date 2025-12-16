Nicușor Dan luat la întrebări de românii de la Londra: Ce s-a întâmplat cu turul doi? Răspunsul președintelui

Nicușor Dan s-a întâlnit cu un grup de români în fața Ambasadei României de la Londra. Șeful statului s-a oprit pentru a vorbi cu aceștia.

„Aștept un răspuns concret, ce s-a întâmplat cu turul doi al alegerilor de anul trecut. Toată lumea vrea să știe, toți românii merită un răspuns”, l-a întrebat un bărbat pe Nicușor Dan, conform unor imagini publicate de Antena 3 CNN.

„Desigur, o să-l primiți”, a răspuns președintele României.

„În parte, el a venit, în sensul că a fost un raport al Parchetului, care a spus că în campania electorală au fost patru firme de comunicare rusești. O parte. A doua parte din răspuns: am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli și am avut cheltuieli dovedite pentru el dar, cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de manipulare-dezinformare a Rusiei de 10 ani. Dar pentru asta statul român nu a venit cu dovezi”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: discurs în Ambasadă

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți seara, la Ambasada României de la Londra, cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În discursul său, președintele s-a referit la interfața care își propune să unească toate comunitățile de români din străinătate.

„Încercăm să facem cel puțin un portal care să cuprindă la început asociațiile, apoi specialiștii pe domenii, cursurile de limba română (…) astfel încât să realizăm o rețea care să ne ajute pe toți (…) să încercăm să lucrăm împreună, pe scurt”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele le-a mai spus românilor din Marea Britanie că este optimist în ceea ce privește viitorul României.

„Vreau să transmit optimismul pe care-l am pentru România, pe termen mediu (…) pentru acuratețe trebuie să ne uităm la intervale mai mari de timp (…) vă invit să credem împreună în țara asta”, a precizat Nicușor Dan.

După Londra, Bruxelles

Miercuri, tot la Londra, șeful statului se va întâlni cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit și cu lideri ai companiilor britanice. Ulterior, Dan va merge la Summit-ul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest de la Bruxelles, Belgia. Joi, Nicușor Dan va participa, tot la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.