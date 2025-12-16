Prima pagină » Politic » Nicușor Dan luat la întrebări de românii de la Londra: Ce s-a întâmplat cu turul doi? Răspunsul președintelui

Nicușor Dan luat la întrebări de românii de la Londra: Ce s-a întâmplat cu turul doi? Răspunsul președintelui

Președintele Nicușor Dan a fost luat la întrebări de românii de la Londra. Concret, ce s-a întâmplat cu turul doi al alegerilor de anul trecut, a întrebat un român aflat pe trotuarul din fața Ambasadei României. Dan i-a oferit un răspuns.
Nicușor Dan luat la întrebări de românii de la Londra: Ce s-a întâmplat cu turul doi? Răspunsul președintelui
Petru Mazilu
17 dec. 2025, 00:26, Politic

Nicușor Dan s-a întâlnit cu un grup de români în fața Ambasadei României de la Londra. Șeful statului s-a oprit pentru a vorbi cu aceștia.

„Aștept un răspuns concret, ce s-a întâmplat cu turul doi al alegerilor de anul trecut. Toată lumea vrea să știe, toți românii merită un răspuns”, l-a întrebat un bărbat pe Nicușor Dan, conform unor imagini publicate de Antena 3 CNN.

„Desigur, o să-l primiți”, a răspuns președintele României.

„În parte, el a venit, în sensul că a fost un raport al Parchetului, care a spus că în campania electorală au fost patru firme de comunicare rusești. O parte. A doua parte din răspuns: am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli și am avut cheltuieli dovedite pentru el dar, cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de manipulare-dezinformare a Rusiei de 10 ani. Dar pentru asta statul român nu a venit cu dovezi”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: discurs în Ambasadă

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit marți seara, la Ambasada României de la Londra, cu reprezentanții comunității românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În discursul său, președintele s-a referit la interfața care își propune să unească toate comunitățile de români din străinătate.

„Încercăm să facem cel puțin un portal care să cuprindă la început asociațiile, apoi specialiștii pe domenii, cursurile de limba română (…) astfel încât să realizăm o rețea care să ne ajute pe toți (…)  să încercăm să lucrăm împreună, pe scurt”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele le-a mai spus românilor din Marea Britanie că este optimist în ceea ce privește viitorul României.

„Vreau să transmit optimismul pe care-l am pentru România, pe termen mediu (…)  pentru acuratețe trebuie să ne uităm la intervale mai mari de timp  (…) vă invit să credem împreună în țara asta”, a precizat Nicușor Dan.

După Londra, Bruxelles

Miercuri, tot la Londra, șeful statului se va întâlni cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit și cu lideri ai companiilor britanice. Ulterior, Dan va merge la Summit-ul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest de la Bruxelles, Belgia. Joi, Nicușor Dan va participa, tot la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
Libertatea
Cele 3 zodii care dau lovitura în următoarele luni! Surprize uriașe pentru acești nativi
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor