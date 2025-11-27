Exploatarea muncitorilor la o spălătorie auto din Londra. Opt români au fost ținuți în sclavie de un bărbat din Mitcham

Sentința a fost pronunțată la Kingston Crown Court, după ce acesta a fost găsit vinovat de opt capete de acuzare privind menținerea unor persoane în stare de sclavie sau servitute, scrie Sky News.

Victime traficate cu promisiuni false

Victimele, printre care și un băiat de 15 ani, sunt cetățeni români aduși în Marea Britanie între noiembrie și decembrie 2020.

Ei au fost atrași cu promisiuni de locuință, hrană, salarii corecte și un loc de muncă legitim. În realitate, după sosire, au fost obligați să muncească la spălătoria auto deținută de Margai în Mitcham și au fost cazați într-o baracă insalubră, aflată în incinta afacerii.

Condiții inumane și abuzuri constante

În perioada restricțiilor COVID, victimele au fost obligate să rămână în incintă, fără acces la documentele lor de identitate, confiscate de Margai.

Aceștia au relatat polițiștilor, cu ajutorul Google Translate, că lucrau de doar câteva săptămâni înainte ca spălătoria să fie închisă, iar după închidere au fost forțați să plătească chirie proprietarului.

Când poliția a ajuns la fața locului pe 1 februarie 2021, i-a găsit pe toți opt într-o încăpere rece, umedă, cu un miros greu, trăind în condiții considerate „sordide” de către judecător.

Una dintre femeile salvate a ajuns în spital cu o infecție severă, necesitând mai multe intervenții chirurgicale, consecință directă a neglijenței și condițiilor precare în care fusese obligată să trăiască.

Judecătorul și poliția condamnă faptele

Judecătorul Mark Milliken-Smith KC a subliniat că Margai „a pus profitul înaintea oricărei forme de umanitate”, iar lipsirea victimelor de actele de identitate le-a transformat, practic, în captivitate.

Detectivul-șef Mike Stubbins a precizat că victimele au dat dovadă de curaj remarcabil și au contribuit decisiv la condamnarea exploatatorului. Poliția britanică a sprijinit repatrierea lor în România, unde au putut fi reuniți cu familiile.