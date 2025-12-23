Banksy dezvăluie un nou mural cu copii privind stelele în Londra

Artistul stradal Banksy a confirmat luni că o nouă pictură murală apărută în Londra este, într-adevăr, cea mai recentă lucrare a sa. Opera înfățișează doi copii întinși pe pământ, îndreptând privirea spre cer.

Banksy a postat pe contul său oficial de Instagram două fotografii ale muralului, la câteva ore după ce lucrarea a apărut pe un perete lateral al unei clădiri din Bayswater, vestul Londrei.

Apariția a stârnit speculații cu privire la autenticitatea operei.

Muralul alb-negru, pictat deasupra unui garaj, prezintă două figuri îmbrăcate în căciuli și cizme de iarnă, una dintre ele ridicând un deget spre cer.

O versiune identică a fost observată la poalele unui turn din centrul Londrei, dar artistul Banksy nu a postat acea imagine pe contul său. Momentan nu a fost confirmat că îi aparține.

Cine e Banksy

Banksy este un artist care a început să picteze cu spray clădiri în Bristol, Anglia, și a devenit unul dintre cei mai recunoscuți la nivel mondial.

Lucrările sale se vând cu milioane de dolari și au atras, de-a lungul vremii, mai multe furturi și vandalizări.

Deși operele sale critică adesea politica guvernamentală privind migrația și războiul, acest ultim mural revendicat nu pare să transmită un mesaj politic clar.

În septembrie, Banksy a atras atenția cu un mural ce înfățișa un judecător ținând ciocanul deasupra unui protestatar neînarmat cu o pancartă pătată de sânge.

Acea pictură, aflată pe un perete exterior al Curților Regale de Justiție, a fost rapid acoperită, autoritățile motivând că trebuie îndepărtată din cauza importanței istorice a clădirii.