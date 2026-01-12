Londra înregistrează cel mai mic nivel al omuciderilor din ultimii zece ani, spune șeful poliției

Șeful poliției din Marea Britanie a afirmat luni că rata omuciderilor din Londra a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii peste zece ani, ceea ce face orașul mai sigur, în ciuda comentariilor președintelui american Donald Trump despre criminalitatea violentă din capitală.

Mark Rowley, comisarul Poliției Metropolitane din Londra, a declarat că rata omuciderilor pe cap de locuitor se află la cel mai scăzut nivel istoric și că Londra este mai sigură decât Los Angeles, New York și multe alte capitale europene.

Acesta a spus că infracțiunile violente grave din Londra scad, conform datelor poliției și informațiilor despre internările în spital, relatează Reuters.

„În ciuda afirmațiilor circulate online, inclusiv a videoclipurilor generate de inteligența artificială care creează scenarii violente fictive, unii comentatori promovează o narațiune care li se potrivește, indiferent dacă faptele spun o poveste foarte diferită”, a scris el în ziarul The Times.

Trump a spus în noiembrie că există zone „interzise” pentru poliție în Londra și l-a acuzat pe primarul Sadiq Khan că „lasă criminalitatea să treacă”.

Președintele american l-a criticat pe Sadiq Khan timp de ani de zile.

„Uitați-vă la criminalitatea din Londra. Astăzi aveți oameni înjunghiați în fund sau chiar mai rău.”, a declarat Trump pentru postul de televiziune britanic GB News în noiembrie.

Cifrele Poliției Metropolitane arată 97 de omucideri în Londra în 2025, o scădere de 11% față de 2024, și incidente violente soldate cu răniți reduse cu o cincime față de 2014.