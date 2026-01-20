Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie aprobă construirea unei „mega-ambasade” a Chinei la Londra. Serviciile de spionaj nu se opun

Autoritățile din Marea Britanie au dat permisiunea Chinei să construiască o nouă ambasadă vastă lângă Turnul Londrei, după ce șefii serviciilor de spionaj au spus că riscurile la adresa securității naționale pot fi controlate și gestionate.
Laurențiu Marinov
20 ian. 2026, 17:25, Știri externe

Decizia deschide calea pentru ca premierul britanic Keir Starmer să viziteze Beijingul în următoarele săptămâni, deși locuitorii Londrei intenționează să conteste în justiție decizia, ceea ce ar putea întârzia dezvoltarea cu luni sau chiar ani, potrivit The Guardian.

Deputați din întreg spectrul politic și-au exprimat opoziția față de această cerere, deși serviciile de securitate au declarat că pot gestiona riscurile de spionaj care ar putea decurge din extinderea amplasamentului, care se află în apropierea cablurilor de date care circulă spre City of London.

Secretarul pentru comunități din Marea Britanie, Steve Reed, a menționat că nici Ministerul de Interne, nici Ministerul de Externe, după ce au discutat problema cu poliția și agențiile de informații MI5 și MI6, nu au avut preocupări legate de securitatea specifică amplasamentului care ar justifica blocarea dezvoltării.

„Niciun organism responsabil pentru securitatea națională, inclusiv HO și FCDO [Ministerul de Interne și Ministerul de Externe], nu și-a exprimat îngrijorarea sau nu a obiectat la propunere pe baza proximității cablurilor sau a altei infrastructuri subterane”, a declarat Reed. Nici proprietarii cablurilor nu au exprimat nicio îngrijorare în fața ministrului, a adăugat el.

Șefii spionajului spun că pot gestiona riscurile de securitate

La scurt timp după aceea, guvernul a publicat o scrisoare comună din partea a doi oficiali de spionaj de rang înalt, Ken McCallum, șeful MI5, și Anne Keast-Butler, șefa GCHQ, oferind o imagine de ansamblu asupra riscurilor de securitate națională reprezentate de ambasadă și dacă acestea ar putea fi, în opinia lor, gestionate.

În scrisoare, aceștia spuneau: „Nu este realist să ne așteptăm să putem elimina complet fiecare risc potențial”, dar au adăugat că au reușit „să formuleze un pachet de măsuri de atenuare a securității naționale”, colaborând cu oficiali din cadrul guvernului.

Această concluzie a fost aprobată de comitetul interpartizan pentru informații și securitate, dar președintele acestuia, Lord Beamish, s-a plâns că procesul prin care agențiile de spionaj au informat decizia de planificare „nu a fost coordonat eficient și nici nu a fost atât de robust pe cât ne-am fi așteptat pentru o chestiune de o asemenea importanță”.

