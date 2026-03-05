China cere rafinăriilor de petrol să suspende exporturile, dezvăluie Bloomberg. Ce efecte sunt

China a cerut celor mai mari rafinării de petrol să suspende exporturile de motorină și benzină, a relatat joi Bloomberg News, citând surse. Măsura este luată pentru că războiul din Orientul Mijlociu riscă o criză a aprovizionării cu energie.

China este un importator net de petrol și este una dintre economiile asiatice majore care depind de vitala Strâmtoare Ormuz pentru energie.

Traficul prin strâmtoare este în prezent blocat.

Orientul Mijlociu a fost sursa a 57% din importurile directe de țiței maritim ale Chinei în 2025, potrivit firmei de analiză Kpler.

Oficialii de la cel mai important planificator economic al Chinei, Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă, s-au întâlnit cu reprezentanții rafinăriilor „și au cerut verbal o suspendare temporară a transporturilor de produse rafinate, care ar începe imediat”, a declarat Bloomberg joi, citând persoane neidentificate familiarizate cu situația.

„Rafinăriile au fost rugate să înceteze semnarea de noi contracte și să negocieze anularea transporturilor deja convenite”, a precizat acesta.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei a negat că ar avea cunoștință despre suspendare atunci când a fost întrebat despre aceasta la o conferință de presă obișnuită.

PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group și rafinăria privată Zhejiang Petrochemical obțin în mod regulat cote de export de combustibil de la guvern, a anunțat Bloomberg.

Majoritatea companiilor nu au răspuns imediat solicitărilor AFP de a comenta, în timp ce un purtător de cuvânt al PetroChina a declarat că nu au informații de furnizat.

Bloomberg a relatat că cel puțin o rafinărie japoneză a anulat exporturile de benzină, combustibil pentru avioane și motorină pentru a prioritiza consumul intern, în timp ce Thailanda a declarat că va opri transporturile de combustibil.

John Gong, profesor de economie politică la Universitatea de Afaceri și Economie Internațională, a declarat pentru AFP că rapoartele privind suspendarea exporturilor de către China sunt „foarte ușor de înțeles”.

„Din perspectiva Chinei, vrem să ne asigurăm că avem o piață internă stabilă. Nu vrem să vedem prețurile la benzină crescând vertiginos”, a spus el.