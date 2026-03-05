China stabilește cea mai mică țintă de creștere economică din ultimele decenii înainte de întâlnirea cu Trump

China a anunțat joi dimineață o țintă de creștere economică pentru 2026 de 4,5-5%, cea mai scăzută din ultimele decenii, într-un moment în care economia, a doua ca mărime din lume, se confruntă cu o cerere internă redusă, anunță CNN.

Proiecția moderată urmează trei ani consecutivi în care s-a urmărit o creștere de „în jur de 5%” între 2023 și 2025, nivel atins chiar dacă a fost o redresare lentă după controalele stricte împotriva Covid-19 și a măsurilor tarifare impuse de Donald Trump, anul trecut.

Cu toate acestea, traiectoria de creștere mai largă a Chinei s-a aplatizat, din cauza unei crize prelungite a proprietăților, de scăderea investițiilor, de consumul scăzut și de deflație.

Singurul an din istoria recentă în care guvernul a fost mai puțin ambițios a fost în 2020, când a trecut la stabilirea unui obiectiv numeric, fiindcă economia a fost aproape paralizată de izbucnirea inițială a pandemiei de Covid-19.

Ținta pentru 2026 a fost publicată joi într-un raport oficial al guvernului, cu ocazia deschiderii adunării anuale a legislativului național, Congresul Național al Poporului.

În cadrul reuniunii, care se va desfășura pe parcursul unei săptămâni, aproape 2.900 de delegați urmează să aprobe următorul „Plan cincinal” al Chinei.

Acesta este un document politic care ar trebui să definească prioritățile guvernului pentru următorii ani și să consolideze poziția țării ca superputere tehnologică globală.