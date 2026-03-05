Prima pagină » Economic » China stabilește cea mai mică țintă de creștere economică din ultimele decenii înainte de întâlnirea cu Trump

China stabilește cea mai mică țintă de creștere economică din ultimele decenii înainte de întâlnirea cu Trump

China și-a fixat pentru 2026 cea mai mică țintă de creștere economică din ultimele decenii, de 4,5-5%, din cauza cererii interne slabe.
China stabilește cea mai mică țintă de creștere economică din ultimele decenii înainte de întâlnirea cu Trump
Nițu Maria
05 mart. 2026, 03:48, Economic

China a anunțat joi dimineață o țintă de creștere economică pentru 2026 de 4,5-5%, cea mai scăzută din ultimele decenii, într-un moment în care economia, a doua ca mărime din lume, se confruntă cu o cerere internă redusă, anunță CNN.

Proiecția moderată urmează trei ani consecutivi în care s-a urmărit o creștere de „în jur de 5%” între 2023 și 2025, nivel atins chiar dacă a fost o redresare lentă după controalele stricte împotriva Covid-19 și a măsurilor tarifare impuse de Donald Trump, anul trecut.

Cu toate acestea, traiectoria de creștere mai largă a Chinei s-a aplatizat, din cauza unei crize prelungite a proprietăților, de scăderea investițiilor, de consumul scăzut și de deflație.

Singurul an din istoria recentă în care guvernul a fost mai puțin ambițios a fost în 2020, când a trecut la stabilirea unui obiectiv numeric, fiindcă economia a fost aproape paralizată de izbucnirea inițială a pandemiei de Covid-19.

Ținta pentru 2026 a fost publicată joi într-un raport oficial al guvernului, cu ocazia deschiderii adunării anuale a legislativului național, Congresul Național al Poporului.

În cadrul reuniunii, care se va desfășura pe parcursul unei săptămâni, aproape 2.900 de delegați urmează să aprobe următorul „Plan cincinal” al Chinei.

Acesta este un document politic care ar trebui să definească prioritățile guvernului pentru următorii ani și să consolideze poziția țării ca superputere tehnologică globală.

Evenimentul e planificat cu câteva săptămâni înainte de vizita lui Donald Trump la Beijing, unde președintele Xi Jinping îl va primi pentru un summit de trei zile ce va aborda comerțul, tehnologia și Taiwanul, printre alte subiecte.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Două zodii au probleme mari în prima săptămână din martie 2026
Gandul
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
Libertatea
Dureri de urechi, pierderea auzului sau amețeli? Semne pe care medicii spun că nu ar trebui să le ignorați
CSID
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor