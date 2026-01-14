Cum a reușit China să sfideze tarifele lui Trump și să bată un record mondial

Datele furnizate de Administrația Generală a Vămilor indică faptul că valoarea totală a comerțului de bunuri al Chinei a atins 6.480 miliarde de dolari în 2025. S-a marcat astfel al nouălea an consecutiv de creștere. Diferența dintre exporturi și importuri – respectiv surplusul comercial – din China, a ajuns la un nivel fără precedent, conform CNN.

Reprezentanții guvernului chinez subliniază că economia „a avansat” în pofida unui mediu internațional „dificil și provocator”, caracterizat prin tensiuni geopolitice și obstacole comerciale.

Avans puternic al exporturilor high-tech și verzi

Un factor esențial în atingerea acestor rezultate l-a constituit expansiunea exporturilor de produse cu valoare adăugată mare. Bunurile din categoria high-tech – inclusiv roboți industriali și echipamente sofisticate – au înregistrat o creștere anuală de 13%.

Sectorul „verde” a avut o evoluție și mai remarcabilă. Exporturile de automobile electrice, baterii pe bază de litiu și panouri solare au urcat cu 27%. Poziția Chinei de lider mondial în domenii considerate strategice pentru viitor, s-a consolidat semnificativ.

Reducerea livrărilor către SUA, creștere pe alte piețe

Chiar dacă exporturile către Statele Unite au scăzut cu circa 17% în primele 11 luni ale anului, China a reușit să compenseze printr-o prezență mai puternică pe piețele din Asia, Europa, Africa și America Latină.

Această realiniere a destinațiilor de export are la bază experiența acumulată în timpul primului război comercial lansat de administrația Trump. Ăn acea perioadă companiile chineze au început să-și diversifice mai agresiv partenerii externi.

Succesul exporturilor chineze a amplificat însă nemulțumirile altor state. Tot mai multe guverne acuză Beijingul de practici comerciale incorecte și de „supracapacitate industrială”. Se ajunge astfel la o producție excesivă de bunuri care ajung să domine piețele externe, afectând industriile locale.

Aceste tensiuni alimentează discuțiile despre impunerea unor noi bariere comerciale și măsuri de protecție atât în economiile avansate, cât și în cele emergente.

China și armistițiul temporar cu Washingtonul

Negocierile bilaterale dintre SUA și China au culminat, în toamna anului trecut, cu o întâlnire între Donald Trump și Xi Jinping. A rezultat astfel un acord temporar: tarifele aplicate produselor chineze au fost reduse la 20%. Anterior atinseseră un nivel extrem de 145%.

Acordul rămâne însă fragil. Trump a avertizat recent că țările care colaborează economic cu Iranul riscă noi taxe vamale. Această măsură ar putea afecta din nou China, unul dintre partenerii importanți ai Teheranului.

Dependenta tot mai mare de exporturi este strâns legată de dificultățile interne. Criza persistentă din sectorul imobiliar și eforturile limitate de stimulare a consumului intern au determinat autoritățile să se bazeze puternic pe piața externă pentru a susține creșterea economică.

Specialiștii avertizează însă că menținerea acestei dinamici va fi o provocare pe termen lung. În special într-un context global în care multe țări caută să își protejeze piețele de fluxul masiv de produse „Made in China”.