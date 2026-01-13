Sclavie modernă în fabricile LaBubu / Angajați minori și 100 de ore suplimentare lucrate în condiții insalubre și fără protecție

China Labor Watch, un ONG internațional pentru drepturile muncitorilor acuză exploatarea sistematică a angajaților dintr-o fabrică din China care produce jucăriile de pluș LaBubu, unele dintre cele mai populare produse de divertisment din lume, în contextul unei cereri globale explozive, relatează publicația britanică The Guardian, într-o investigație exclusivă.

Investigația semnalează încălcări grave ale legislației muncii, inclusiv muncă excesivă, lipsa protecției pentru tineri lucrători și semnarea de contracte neclare sau incomplete.

China Labor Watch (CLW), organizație cu sediul în New York, afirmă că a documentat timp de trei luni, în 2025, practicile din fabrica Shunjia Toys din comitatul Xinfeng, provincia Jiangxi, unde peste 4.500 de muncitori produc exclusiv jucăriile Labubu pentru compania Pop Mart.

Ore suplimentare de trei ori peste limitele legale

Legislația chineză limitează munca suplimentară la maximum 36 de ore pe lună, însă reprezentanții CLW arată că muncitorii din fabrica Shunjia Toys lucrau „frecvent peste 100 de ore suplimentare pe lună”, pentru a face față unor obiective extrem de ridicate de producție.

De notat că echipe de 25–30 de persoane erau obligate să asambleze cel puțin 4.000 de jucării pe zi, un ritm pe care lucrătorii îl descriu drept epuizant și dificil de susținut fără ore prelungite.

Această presiune este amplificată de faptul că fabrica produce, potrivit estimărilor ONG-ului, mult peste capacitatea sa oficială declarată de 12 milioane de unități pe an, apropiindu-se de peste 24 de milioane doar din activitatea a două echipe.

„Când cererea crește rapid, producția se extinde mult peste nivelurile planificate, iar presiunea este suportată direct de lucrători”, a declarat Li Qiang, directorul executiv al CLW.

Angajarea tinerilor de 16–17 ani fără protecții speciale

Investigația a identificat și angajarea de muncitori cu vârste între 16 și 18 ani, lucru permis de legea chineză doar cu protecții speciale — precum interzicerea muncii extenuante sau periculoase. În practică, acești tineri ar fi fost repartizați pe aceleași linii de asamblare și cu aceleași norme de producție ca și adulții.

Mai mult, potrivit raportului, mulți dintre lucrătorii minori „nu înțelegeau natura contractelor pe care le-au semnat și nu aveau o imagine clară asupra statutului lor juridic”.

Contracte semnate „în alb” și lipsă de transparență

CLW mai susține că muncitorii erau obligați să semneze contracte de muncă incomplete, în care lipseau informații esențiale precum durata contractului, salariul, atribuțiile sau contribuțiile sociale.

„Lucrătorilor li se acordau maximum cinci minute pentru a completa datele personale și li se spunea explicit să nu citească sau să nu completeze alte secțiuni”, arată raportul.

Reacția Pop Mart

Compania Pop Mart a declarat că tratează „foarte serios bunăstarea și siguranța lucrătorilor” din lanțul său de aprovizionare și că efectuează audituri regulate, inclusiv prin firme independente internaționale.

„Apreciem informațiile și investigăm în prezent această problemă. Dacă constatările vor fi confirmate, vom solicita partenerilor să implementeze măsuri corective cuprinzătoare, în conformitate cu legislația locală”, a transmis compania.

Reprezentanții Shunjia Toys nu au putut fi contactați pentru comentarii.

Angajații nu au mecanisme reale de plângere

Potrivit CLW, situația din Shunjia nu este un caz izolat, ci reflectă probleme structurale ale industriei manufacturiere din China, unde aplicarea legislației muncii rămâne slabă, iar presiunea economică este transferată asupra muncitorilor.

ONG-ul solicită Pop Mart să creeze mecanisme reale de plângere pentru angajați, precum linii telefonice independente, să crească transparența asupra condițiilor de muncă și să publice structura completă a lanțului său de aprovizionare.

Într-o lume a expansiunii agresive pe piețele globale, așteptările producătorilor nu mai țin cont de drepturile angajaților. Bani să iasă!