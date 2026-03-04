Poliția britanică a arestat trei bărbați pentru presupus spionaj în favoarea Chinei

Poliția londoneză a publicat puține informații despre natura anchetei de spionaj care a dus la arestări. Identitățile lor nu au fost dezvăluite, ci doar vârstele și orașul de reședință: un bărbat în vârstă de 38 de ani din Londra și doi bărbați în vârstă de 68 și 43 de ani din Țara Galilor, arestați cu asistența unităților antiteroriste din Țara Galilor și Scoția, potrivit Le Figaro.

Percheziții au fost efectuate la adresele suspecților, precum și la alte trei adrese din Londra, Cardiff și lângă Glasgow, în Scoția, a adăugat poliția. „Arestările de astăzi fac parte dintr-o anchetă proactivă și, deși acestea sunt chestiuni grave, nu credem că există o amenințare directă sau iminentă la adresa publicului. Ancheta este în desfășurare și mulțumim publicului pentru sprijinul acordat”, a declarat Helen Flanagan, șefa departamentului de poliție antiteroristă din Londra.

„Guvernul a fost consecvent și lipsit de ambiguitate în ceea ce privește amenințările reprezentate de China la adresa Regatului Unit și rămânem profund îngrijorați de creșterea activităților clandestine ale actorilor legați de statul chinez care vizează democrația britanică”, a declarat Dan Jarvis, secretarul de stat pentru securitate, adresându-se Parlamentului cu privire la arestările efectuate. Aceste arestări au avut loc în aceeași zi în care a început la Londra procesul altor doi bărbați acuzați că au ajutat serviciile de informații chineze prin desfășurarea de „operațiuni polițienești clandestine” pentru a monitoriza locuitorii din Hong Kong care locuiesc în Regatul Unit.

„Secții secrete de poliție” ale Chinei în Regatul Unit

În iunie 2023, Londra a acuzat Beijingul că are „secții secrete de poliție” în Regatul Unit. Se presupune că furnizează servicii administrative, aceste secții erau suspectate că intimidează disidenții și refugiații economici. China a negat existența unor astfel de secții. Zeci de mii de oameni, inclusiv activiști pro-democrație căutați de autoritățile chineze, s-au stabilit în Regatul Unit de când Hong Kong-ul a adoptat o lege draconică a securității naționale la mijlocul anului 2020.