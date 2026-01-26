Prima pagină » Știrile zilei » MAE emite atenționare de călătorie pentru Regatul Unit din cauza furtunii Chandra

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe fondul furtunii Chandra care este prognozată să lovească zonele afectate în zilele de luni și marți.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Radu Mocanu
26 ian. 2026, 19:14, Social

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord asupra faptului că autoritățile britanice au emis un avertisment cu privire la fenomene meteorologice severe asociate cu furtuna Chandra, care va afecta teritoriul țării în perioada 26-27 ianuarie 2026”, transmite MAE.   

Autoritățile meteorologice au emis cod portocaliu pentru zonele Sud Devon, Dorset, sudul Somerset și sud-estul Cornwall, precum și cod galben pentru Cornwall, sud-vestul Țării Galilor și Nord Devon. În plus, au fost anunțate alerte de ninsoare în nordul Angliei și în Scoția.

Ministerul avertizează că fenomenele meteo pot conduce la întreruperi în furnizarea energiei electrice, perturbări ale rețelelor de telefonie mobilă, dar și la tulburarea transportului feroviar și rutier.

Cetățenii români sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale în zonele afectate și să urmărească permanent comunicările oficiale ale autorităților locale.

Pentru situații de urgență, ministerul recomandă cetățenilor români să sune la numărul de urgență 999.  

De asemenea, cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Londra (+442076027328; +442076029833; +442076036694; +442076025193; +442076030572; +442076022065), apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, disponibil în regim de permanență.

În situații speciale sau de urgență, românii aflați în Regatul Unit pot apela și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Londra (+447738716335).

 

