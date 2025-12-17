Atacul de la Sydney. Trump vrea o alianță a țărilor împotriva terorismului islamist

Declarația a fost făcută marți în timpul unui eveniment de Hanuka de la Casa Albă.

„Toate țările trebuie să se unească împotriva forțelor răului terorismului islamist și asta facem”, a declarat președintele SUA, potrivit Le Figaro.

Donald Trump a îndemnat lumea să lupte împotriva teroriștilor după atacul din Sydney, Australia.

Cel puțin 15 oameni au murit și 42 au fost răniți după ce două persoane au deschis focul asupra unui eveniment organizat în apropierea unei plaje. Acolo se desfășura un eveniment cu ocazia sărbătorii evreiești Hanuka.