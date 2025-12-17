Prima pagină » Știri externe » Atacul de la Sydney. Trump vrea o alianță a țărilor împotriva terorismului islamist

Atacul de la Sydney. Trump vrea o alianță a țărilor împotriva terorismului islamist

Președintele american Donald Trump a îndemnat la combaterea „forțelor răului reprezentate de terorismul islamist”. El a vorbit despre o alianță a țărilor împotriva teroriștilor.
Atacul de la Sydney. Trump vrea o alianță a țărilor împotriva terorismului islamist
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
17 dec. 2025, 05:28, Politic

Declarația a fost făcută marți în timpul unui eveniment de Hanuka de la Casa Albă.

„Toate țările trebuie să se unească împotriva forțelor răului terorismului islamist și asta facem”, a declarat președintele SUA, potrivit Le Figaro.

Donald Trump a îndemnat lumea să lupte împotriva teroriștilor după atacul din Sydney, Australia.

Cel puțin 15 oameni au murit și 42 au fost răniți după ce două persoane au deschis focul asupra unui eveniment organizat în apropierea unei plaje. Acolo se desfășura un eveniment cu ocazia sărbătorii evreiești Hanuka.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
Libertatea
Cele 3 zodii care dau lovitura în următoarele luni! Surprize uriașe pentru acești nativi
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor