Trump extinde interdicția și restricțiile de călătorie în SUA. 20 de țări au fost incluse pe listă

Administrația Trump a inclus încă cinci țări, precum și persoane care călătoresc cu documente emise de Autoritatea Palestiniană, pe lista celor care se confruntă cu o interdicție totală de călătorie în SUA. De asemenea, administrația americană a impus noi limite altor 15 țări, potrivit AP.

Decizia face parte din eforturile continue ale administrației de a înăspri standardele de intrare în SUA pentru călătorii și imigrație, ceea ce criticii spun că împiedică în mod nedrept călătoria persoanelor din mai multe țări. În plus, administrația americană a sugerat că va extinde restricțiile după arestarea unui cetățean afgan suspect în cazul împușcării a doi militari ai Gărzii Naționale, în capitala SUA, în weekendul de Ziua Recunoștinței.

Persoanele care au deja vize, sunt rezidenți permanenți legali în SUA sau au anumite categorii de vize, cum ar fi diplomații sau sportivii, sau a căror intrare în țară servește intereselor SUA sunt exceptate de la restricții. Modificările vor intra în vigoare la 1 ianuarie.

În iunie, președintele Donald Trump a anunțat că cetățenilor din 12 țări li se va interzice intrarea în Statele Unite, iar celor din alte șapte și se vor impune restricții.

Țările de pe lista neagră

Inițial, interdicția includea Afganistan, Myanmar, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan și Yemen și a sporit restricțiile pentru vizitatorii din Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan și Venezuela.

Marți, administrația republicană a anunțat că extinde lista țărilor ai căror cetățeni au interdicție de intrare în SUA la Burkina Faso, Mali, Niger, Sudanul de Sud și Siria. De asemenea, administrația a restricționat complet călătoriile persoanelor cu documente de călătorie emise de Autoritatea Palestiniană.

Alte 15 țări sunt adăugate pe lista țărilor care se confruntă cu restricții parțiale: Angola, Antigua și Barbuda, Benin, Coasta de Fildeș, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia și Zimbabwe.

Explicațiile americanilor

Restricțiile se aplică atât persoanelor care doresc să călătorească în SUA ca vizitatori, cât și celor care doresc să emigreze acolo.

Administrația Trump a transmis că multe dintre țările vizate au „corupție larg răspândită, documente civile și cazier judiciar frauduloase sau nesigure”, ceea ce face dificilă verificarea cetățenilor lor pentru călătoria în SUA.

De asemenea, americanii susțin că unele țări au rate ridicate de persoane care depășesc termenul de ședere permis, refuză să-și primească înapoi cetățenii deportați sau au o „lipsă generală de stabilitate și control guvernamental”, ceea ce îngreunează verificarea.