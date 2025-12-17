Mesajul de susținere al lui Donald Trump pentru un lider european cu opinii împotriva UE și a Ucrainei

Mesajul a fost transmis de Trump pe Truth Social, propria rețea de socializare.

„Este minunat să-l vedem pe Andrej Babis numit din nou prim-ministru al Republicii Cehe. Împreună, vom obține din nou un mare succes în domeniul Apărării, Energiei și Imigrației Ilegale – așa cum am făcut-o și în timpul primului nostru mandat. Andrej știe cum să încheie acorduri și mă așteptam la lucruri incredibile de la el, inclusiv în ceea ce privește avioanele F-35. Felicitări, Andrej”, a scris Donald Trump pe rețeaua de socializare.

Președintele ceh Petr Pavel a învestit noul guvern condus de Andrej Babiš. Noul cabinet al Cehiei are un plan de guvernare care prevede respingerea politicilor Uniunii Europene și abandonarea sprijinului pentru Ucraina.

Andrej Babiš, care a condus guvernul de la Praga și în perioada 2017-2021 a revenit la putere, conducând o coaliție formată din mișcarea sa, ANO, și două partide mai mici, Partidul Libertății și al Democrației Directe și Partidul Automobiliștilor.

În noul guvern, ANO deține opt portofolii, inclusiv funcția de prim-ministru, Partidul Libertății are patru poziții, iar Partidul Automobiliștilor are trei funcții.

Măsuri împotriva UE

Partidul Libertății propune expulzarea a aproximativ 400.000 de refugiați ucraineni, având puncte de vedere eurosceptice și anti-NATO, iar Partidul Automobiliștilor s-a poziționat ferm împotriva Pactului Verde.

Noua guvernare marchează finalul unui coaliții pro-occidentale care a făcut din Cehia unul din principalii susținători ai Ucrainei. Este de așteptat ca nou guvern să se alinieze guvernelor de la Budapesta și Bratislava care se opun sprijinului pentru Ucraina și sancțiunilor îndreptate împotriva Rusiei.

În plan intern, guvernarea urmărește reducerea prețurilor la electricitate, anularea unei reforme a pensiilor și modificarea modului de finanțare a radioului și televiziunii publice.