Fostul ministru Ilan Laufer și copiii lui de 5 ani au fost loviți de o mașină în Capitală. Laufer nu a depus plângere

UPDATE: Șoferița nu s-ar fi asigurat, spune Laufer

Fostul ministru a precizat, pentru Gândul, că șoferița nu s-ar fi asigurat.

„Mă simt cât de cât bine. Am traversat pe la trecerea de pietoni cu trotineta. O doamnă se uita în partea cealaltă dacă vine vreo mașină, că voia să traverseze, și nu s-a mai uitat când am coborât pe trecere și a accelerat, practic nu s-a mai uitat. S-a uitat în stânga, a văzut că nu trec mașini, a vrut să treacă și a accelerat… și fix în mine a accelerat”, declarat Laufer.

Fostul ministru s-a ales cu capul spar în urma accidentului. Cei doi gemeni ai săi sunt teferi. Laufer a precizat că a ales să nu meargă la spital. Fostul ministru a precizat și că nu va depune plângere împotriva șoferiței.

„Eram cu copiii, îi duceam la grădiniță. Ei sunt mai bine, dar eu sunt mai rău, că mi-a spart capul, a venit ambulanța, m-a înfășat și m-a curățat de sânge, mi-a dat primul ajutor, a verificat copiii și am refuzat să mă duc la spital”, a declarat fostul ministru pentru sursa citată.

Întrebat dacă șoferița a primit amendă în urma accidentului, Laufer a precizat: „Presupun că da. Eu nu am făcut nicio plângere. Aveam o hemoragie la cap, dar mi s-a oprit”.

Știre inițială:

Accidentul s-a petrecut marți dimineață, în jurul orei 8:30, străzilor Vulcănescu și Berzei, din sectorul 1 al Capitalei. Potrivit unor surse, șoferița a acroșat trotineta pe care se aflau Laufer și copii săi, notează Gândul.

În urma impactului, niciuna dintre persoane nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă fostul ministru a fost ușor rănit la cap.

Potrivit procedurilor, toți cei implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliția urmează să stabilească condițiile în care s-a produs accidentul. Traficul în zonă a fost afectat temporar, iar autoritățile au intervenit pentru fluidizarea circulației.

Ilan Laufer a fost ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din 2017 până în 2018 în Guvernul Mihai Tudose.