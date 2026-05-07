Zilele Horticulturii Bucureștene. Peste 120 de producători locali și expozanți, prezenți

Evenimentul este organizat de Universitatea de Științe Agronomice, și Medicină Veterinară din București, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1 și se va desfășura în Campusul Agronomie – Herăstrău.

„În perioada 7–10 mai 2026, între orele 10:00–18:00, Bd. Mărăști nr. 59, Sector 1, timp de patru zile, invităm toți pasionații de natură să se reconecteze cu mediul înconjurător și să se bucure de o expoziție de amploare”, potrivit unul comunicat publicat de Universitate.

Ajuns la cea de-a 22-a ediție, evenimentul oferă o experiență completă pentru iubitorii de natură, grădinărit, dar și stil de viață sustenabil, potrivit sursei citate. Cei care vin la eveniment pot vedea o varietate impresionantă de flori, plante ornamentale, material săditor, dar și fructe, legume și echipamente de specialitate, pentru iubitorii de horticultură.

Peste 120 de producători și expozanți vor fi prezenți, oferind atât produse de calitate, cât și expertiză în domeniu, pentru cei care vor să învețe mai multe, dar și inspirație, pentru publicul care deja apreciază această activitate.

Programul evenimentului include expoziții tematice, cu tendințele actuale în domeniul horticulturii, demonstrații practice, cu soluții pentru grădinari amatori, dar și profesioniști, dar și ateliere interactive, pentru toată familia.

Atelierele vor fi susținute de Primăria Sectorului 1. În cadrul acestora, curioșii care vin la eveniment vor descoperi exemple de grădinărit urban (balcoane verzi sau mini-grădini), idei pentru reducerea risipei alimentare și soluții pentru compostarea resturilor vegetale chiar și în mediul urban.

Evenimentele sunt deschise publicului larg. Programul evenimentului, spun organizatorii, este concentrat în jurul ideii de „învățare aplicată”, amenajarea unui balcon verde, alegerea plantelor pentru un aer mai curat în locuință și adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase.

Ateliere vor fi și pentru copii. Cei mici vot avea parte de ativități dedicate, unde vor putea planta, dar și învăța cum să îngrijească plantele noi într-o miniseră, iar, la final, aceștia își vor putea lua acasă propriile plante sădite în timpul evenimentului.