Prima pagină » Știri externe » Fostul adjunct al Securității din Rep. Moldova, acuzat de trădare, va fi predat autorităților de peste Prut

Fostul adjunct al Securității din Rep. Moldova, acuzat de trădare, va fi predat autorităților de peste Prut

Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, va fi predat, vineri, autorităților de peste Prut. Acesta este în arest în România din toamna anului trecut, acuzat de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat.
Fostul adjunct al Securității din Rep. Moldova, acuzat de trădare, va fi predat autorităților de peste Prut
Laura Buciu
23 apr. 2026, 10:20, Știri externe

Autoritățile din România îl vor preda pe Alexandru Bălan în cursul zilei de vineri, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Acesta va fi adus la Vama Albița sub escorta Poliției Române.

Bălan va pleca din Arestul Central cu o escortă a Poliției Capitalei.

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, este acuzat de tentativă de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat. Din septembrie anul trecut, Bălan se află în Arestul Central, după ce Curtea de Apel București a decis arestarea sa preventivă.

Trădare către KGB

Fostul ofițer al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, este acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, în întâlniri desfășurate la Budapesta.

Potrivit anchetatorilor, începând cu 2024 și până în prezent, bărbatul, fost ofițer cu funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ar fi divulgat informații clasificate unor reprezentanți ai unei puteri străine.

Mai exact, ancheta indică legături cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, într-un mod care a pus în pericol securitatea națională a României.

Datele obținute arată că, între 2024 și 2025, suspectul s-ar fi întâlnit de două ori, la Budapesta, cu agenți ai serviciilor secrete belaruse, pentru a primi instrucțiuni și a încasa plăți pentru informațiile transmise.

Anchetă sub egita EUROJUST

Ancheta în cazul său a fost desfășurată sub egida EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și al procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova. Activitățile judiciare s-au realizat împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, iar acțiunea a fost sprijinită de Jandarmeria Română.

