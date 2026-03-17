Propunerea lui Zelenski pentru americani ar putea transforma modul în care funcționează apărarea antiaeriană

Volodimir Zelenski a propus un parteneriat Ucraina-SUA în domeniul apărării în timpul unui interviu acordat publicației New York Post. Fragmente din interviu au fost publicate chiar de Zelenski pe propriul cont de socializare.

„Mii de rachete Patriot nu pot opri zeci de mii de drone iraniene Shahid. O astfel de dronă este de 40 de ori mai ieftină decât o singură rachetă Patriot. Prin urmare, în ceea ce privește timpul de producție și costul rachetelor, este imposibil să concurezi cu dronele. Pur și simplu nu există suficientă capacitate”, a explicat Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a oferit detalii despre propunerea făcută americanilor.

„Ucraina are un sistem complet de apărare aeriană, cu excepția rachetelor antibalistice. America are sisteme antibalistice excelente. Prin combinarea acestor două forțe, putem securiza cerul peste orice stat aflat sub atac masiv, protejând nu numai civilii și personalul militar, ci și infrastructura critică. În viitor, dronele nu vor avea limitări de rază de acțiune. Astăzi, zboară 100 km, mâine vor fi o mie, iar poimâine – 10 mii. Prin urmare, trebuie să construim sisteme de apărare moderne. Astăzi, Ucraina este lider în aceste tehnologii, iar Statele Unite sunt cea mai eficientă și mai puternică armată din lume. Dacă vorbim despre un schimb – un schimb real de securitate, garanții de siguranță și experiență – suntem deschiși la acesta. America ne-a ajutat încă de la începutul războiului, iar Europa ne-a sprijinit și ea, iar noi am reușit să rezistăm. Tocmai pentru că am rezistat, am reușit să ne dezvoltăm. Aceasta este o propunere de parteneriat autentică”, a transmis Zelenski.

Explicațiile lui Zelenski

Președintele ucrainean a oferit și o analiză a războiului din Ucraina pentru a justifica parteneriatul cu americanii.

„Rusia reduce producția de rachete și redirecționează fondurile pentru a crește producția de drone. De ce? Astăzi, atacul Rusiei asupra Ucrainei implică 350-500 de drone pe zi. Rusia vrea să ajungă la 600-800 de drone până în 2026, dar obiectivul lor general este de 1.000 de drone pe zi. Acest număr ar trebui interceptat de interceptoarele de drone, iar pentru aceasta au nevoie de cel puțin 2-3 mii de interceptoare. Care este expertiza noastră? Interceptoarea de drone costă 3-5.000 de dolari. Adică, un Shahid costă aproximativ 10.000 de dolari, iar o rachetă pentru Patriot costă 4 milioane. Ucraina cheltuiește 10.000 de dolari pentru a intercepta o dronă, în timp ce o țară din Orientul Mijlociu cheltuiește 4 milioane. Aceasta este experiența pe care o oferim”, a precizat Volodimir Zelenski.

Trump susține că nu are nevoie de ajutorul ucrainenilor

Vineri, președintele Donald Trump a declarat că americanii nu au nevoie de sprijinul Ucrainei în interceptarea dronelor iraniene.

„Nu avem nevoie de ajutorul lor în ceea ce privește apărarea împotriva dronelor. Știm mai multe despre drone decât oricine. De fapt, avem cele mai bune drone din lume”, a spus Trump, într-un interviu pentru Fox News Radio.

În replică, Zelenski a declarat că „retorica este doar retorică”, adăugând că „cel mai important este faptul că noi știm ce facem”.