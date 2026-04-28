Volodimir Zelenski vrea 50.000 de roboți militari pentru armata Ucrainei

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat o extindere majoră a utilizării tehnologiei militare, după ce a stabilit ca obiectiv producerea și folosirea a cel puțin 50.000 de sisteme robotice terestre pentru armata ucraineană în acest an, scrie Kyiv Post.

Vorbind după o reuniune a Statului Major al Comandantului Suprem, Zelenski a descris sistemele terestre fără pilot drept „următorul pas major” în război, în urma utilizării pe scară largă a dronelor.

„Este deja imposibil să ne imaginăm apărarea fără drone – și același lucru este valabil și pentru sistemele robotice terestre”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat că ministrul apărării și Statul Major General au fost însărcinați cu îndeplinirea obiectivului, spunând că astfel de sisteme sunt „despre protejarea vieților”.

El a anunțat că contractele pentru sisteme robotice terestre din acest an depășesc deja volumul de anul trecut cu mai mult de două ori, dar a spus că producția trebuie să continue să crească.

Alături de tehnologiile de pe câmpul de luptă, Zelenski a declarat că este nevoia urgentă de a consolida apărarea antiaeriană și antirachetă a Ucrainei.

Totodată, Zelenski a anunțat că se înregistrează progrese semnificative în industriei de apărare din Ucraina, care produce acum drone, muniție și sisteme de atac la scară largă.

„Acum le producem în volumele necesare și au un impact real pe câmpul de luptă”, a spus el.

El a spus că obiectivul pe termen lung al Ucrainei este de a construi un spectru complet de sisteme de arme, extinzând în același timp programele de producție comună cu parteneri internaționali.

Acordurile recente din Orientul Mijlociu, Golf, Caucaz și Uniunea Europeană oferă deja sprijin financiar, aprovizionare cu combustibil și cooperare energetică, a anunțat președintele.

„Ucraina nu se apără doar pe sine”, a spus el. „Dacă Rusia are succes împotriva unei țări, va acționa împotriva altora.”