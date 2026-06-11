Opinia lui Volodimir Zelenski despre drepturile comunității LGBT

Volodimir Zelenski a vorbit despre prejudecăți medievale și a spus că toți cetățenii ucraineni, inclusiv cei din comunitatea LGBT, au aceleași drepturi.

„Cred că trebuie să vorbim deschis despre toate aceste lucruri cu societatea și este absolut normal. Suntem cu toții aici, apărăm statul, suntem la fel și avem aceleași drepturi, indiferent de prejudecățile din secolul al XV-lea”, a răspuns Volodimir Zelenski, potrivit Nexta.

Drepturile LGBT, un subiect controversat în Ucraina

Subiectul a fost îndelung dezbătut în Ucraina. Conform publicației Just Security, în februarie, după mulți ani de dezbateri, Curtea Supremă a Ucrainei a recunoscut că doi bărbați aflați într-o relație de lungă durată formează o „familie” în ochii legii.

Două luni mai târziu, pe 28 aprilie, Parlamentul ucrainean a votat cu 254 de voturi pentru și doar 2 împotrivă un cod civil care ar putea face imposibilă recunoașterea judiciară viitoare a cuplurilor de același sex.

Contradicția dintre justiție și politic arată fractura din societatea ucraineană și statutul juridic confuz al ucrainenilor din comunitatea LGBT. În plus, decizia Parlamentului a pus Ucraina în contradicție cu angajamentele sale privind aderarea la Uniunea Europeană.

Constituția din 1996 definește căsătoria ca fiind între „o femeie și un bărbat” și nu recunoaște parteneriatul civil sau altă uniune înregistrată pentru cuplurile de același sex. Practic, singura cale către recunoaștere este prin intermediul instanțelor judecătorești.