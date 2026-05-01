În Ucraina, o reformă de amploare a armatei este pe cale să înceapă. Soldaților din spatele frontului și celor de pe front li se vor mări salariile, infanteriștilor li se vor oferi contracte speciale, iar cei mobilizați vor începe să fie „demobilizați”.
Sorina Matei
01 mai 2026, 18:42, Știri externe

După mai bine de patru ani de război care a ucis zeci, dacă nu sute de mii de oameni, forțele ucrainene caută noi modalități de recrutare.

Ucraina  lansează o „reformă a armatei” care se așteaptă să introducă demobilizarea etapizată și salarii semnificativ mai mari pentru soldații desfășurați pe linia frontului, a anunțat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

 Zelenski  dorește în mod specific să „consolideze sistemul de contracte din cadrul forțelor de apărare”, astfel încât „să fie garantate condiții de serviciu clar definite și – începând cu acest an – demobilizarea etapizată să devină posibilă pentru cei care au fost mobilizați anterior ” .

El nu a oferit mai multe detalii despre această măsură, deoarece legislația actuală permite demobilizarea doar după ridicarea legii marțiale, în vigoare de la începutul invaziei rusești din februarie 2022.

Președintele ucrainean dorește, de asemenea, o creștere semnificativă a salariilor: „nivelul minim ar trebui să fie de cel puțin 30.000 de grivne (aproximativ 580 de euro) pentru posturile de necombatanți”, față de 20.000 de grivne (390 de euro) în prezent, conform datelor de la Ministerul Apărării.

Aproape toți noii recruți sunt mobilizați

„Pentru pozițiile de luptă, ar trebui să fie de câteva ori mai mare”, a declarat el, menționând plăți lunare „între 250.000 și 400.000 de grivne” în infanterie (între 4.850 și 7.770 de euro). În prezent, un soldat care luptă pe front timp de o lună primește o plată suplimentară de 170.000 de grivne (3.300 de euro).

Detaliile acestei reforme urmează să fie finalizate în luna mai, „iar primele rezultate ar trebui obținute în iunie ”, a indicat Volodimir Zelenski. După mai bine de patru ani de război care a curmat zeci, dacă nu sute, de mii de vieți, forțele ucrainene caută noi metode de recrutare.

Astăzi, aproape toți noii recruți sunt mobilizați, o problemă extrem de sensibilă în țară, deoarece mulți ucraineni consideră sistemul plin de scandaluri drept nedrept, corupt și ineficient.

Autoritățile au încercat mai multe măsuri pentru a încuraja noii recruți să semneze contracte, cum ar fi un contract cu stimulente financiare pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani și deschiderea de birouri de recrutare pentru ucrainenii din străinătate, dar acestea nu au avut efectul dorit.

