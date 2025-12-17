Regatul Unit va reveni în programul Erasmus al UE. Anunțul oficial ar putea fi făcut curând

Regatul Unit urmează să se reîntoarcă la programul de schimb de studenți Erasmus al Uniunii Europene, conform unor rapoarte citate de Sky News.

Popularul program, care le-a permis britanicilor să petreacă un an studiind la universități europene ca parte a studiilor lor fără a plăti taxe suplimentare și invers pentru omologii lor europeni, s-a încheiat după Brexit, la 1 ianuarie 2021.

Oficialii britanici ar putea anunța miercuri că Regatul Unit se va reîntoarce la programul Erasmus din ianuarie 2027, au relatat The Times și The Guardian.

Premierul Keir Starmer a promis un acord de resetare post-Brexit cu Bruxelles-ul și a anunțat că guvernul lucrează la reîntoarcerea la programul Erasmus în luna mai.

Negocierile au inclus prevederi privind „termeni financiari conveniți de comun acord” pentru Regatul Unit și UE.

Regatul Unit a insistat pentru o reducere a taxelor de membru, care sunt calculate pe baza produsului intern brut (PIB) al unei țări.

UE ar putea oferi guvernului britanic o reducere de 30% a taxelor în primul an de aderare.

Deputatul laburist Darren Frith a declarat pentru Politics Hub de la Sky News că ar „saluta” o astfel de mișcare.

The Guardian a relatat că, pe lângă schimburile de studii universitare, studenții britanici vor putea participa la stagii de formare profesională în cadrul schemei.

Veste așteptată cu nerăbdare

Oficiali britanici au purtat discuții cu Maros Sefcovic, responsabilul pentru comerț al Comisiei Europene, la Bruxelles săptămâna trecută.

Un purtător de cuvânt al Cabinetului britanic a declarat că „nu comentează discuțiile în curs”.

Totuși, universitățile din Marea Britanie au salutat aparentul progres.

Tim Bradshaw, director executiv al Russell Group, reprezentând universități de top, a declarat: „Suntem încântați de asocierea Marii Britanii la Erasmus+. Cu o arie de aplicare și mai mare decât programele anterioare, Erasmus+ deschide oportunități fantastice pentru studenți, cursanți adulți și tineri, de a beneficia de noi experiențe și învățare. De asemenea, va reînnoi contribuțiile uriașe pe care studenții și personalul UE le aduc vieții în campusurile noastre universitare.”

Liberalii, care au făcut campanie pentru reîntoarcerea în Erasmus, au salutat vestea.