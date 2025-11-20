Ciprian Ciucu și-a prezentat viziunea pentru București: Un oraș în care este ordine

E o viziune integrată în 9 puncte principale pentru transformarea Capitalei într-un oraș cu viață culturală și economică efervescentă. Premierul Ilie Bolojan a participat la eveniment.

„Bucureștiul pus la punct este acel oraș în care ne place să trăim, să ieșim în spațiul public, care nu este degradat, în care este ordine, în care lucrurile sunt bine întreținute, în care avem o viață culturală și o viață economică efervescentă și care ne face să nu ne dorim să plecăm în altă parte”, a declarat Ciucu despre viziunea sa pentru viitorul Capitalei.

Trei orizonturi de timp: scurt, mediu și lung

Candidatul Ciprian Ciucu a propus o viziune cu trei orizonturi de timp – scurt, mediu și lung (pe 10 ani) – accentuând că prioritatea lui pentru termen scurt va fi să introducă „cultura mentenanței” în București.

Conform explicațiilor edilului, este esențial mai întâi ca investițiile realizate să fie bine întreținute – de la întreținerea spațiilor verzi și înlocuirea mobilierului urban rupt la repararea pavajului și astuparea gropilor de pe șosele.

Trei orizonturi de timp: scurt, mediu și lung

Pe termen mediu, Ciprian Ciucu își propune să realizeze regenerarea urbană a Bucureștiului, pornind din centru, din zona Piața Unirii – Piața Victoriei și continuând cu cartierele, prin introducerea conceptului de „oraș-parc”.

Ciucu propune în același timp un „București sigur”, în care esențiale sunt consolidarea anti-seismică, profesionalizarea Poliției Locale și creșterea siguranței rutiere.

Punctele viziunii

Viziunea lui Ciprian Ciucu cuprinde: „Bucureștiul rezilient” (termoficare eficientă, centură verde și salvarea parcurilor, inclusiv Parcul IOR), „Bucureștiul sănătos” (infrastructură spitalicească modernizată și combaterea poluării aerului), „Bucureștiul bine conectat” (transport public rapid, predictibil și prioritar în trafic, drumuri radiale, politică unică de parcare), „Bucureștiul cultural”, „Bucureștiul incluziv”, „Bucureștiul creativ” și „Bucureștiul bine guvernat” (care presupune și punerea în aplicare a rezultatului referendumului local din 2024).

Bolojan: „Ciprian Ciucu a confirmat că are viziune”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre importanța seriozității în administrația locală și a opțiunii pentru un plan pe termen lung: „Venind cu un program serios, fundamentat, Ciprian Ciucu a confirmat din nou lucrurile pe care le-a făcut în Sectorul 6. A confirmat că are viziune, fiindcă îți trebuie viziune pentru un asemenea oraș. Bucureștiul are un potențial enorm, cum nu are niciun oraș din România”.

Bolojan a subliniat că un primar general trebuie să lase energiile bucureștenilor și ale antreprenorilor să fie puse în valoare: „Oamenii și companiile schimbă un oraș, dar primăria creează condiții pentru ca oamenii să schimbe cu viteză mai mare lucrurile”.

Pîslaru: „Un București cu viziune globală de finanțare”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, care a declarat că-l cunoaște pe Ciucu de 20 de ani din zona societății civile, a apreciat expertiza acestuia pe administrație publică.

„De ce sunt alături de Ciprian? Pentru că ceea ce spune Ciprian este cum poți să asiguri o perspectivă instituțională orașului. Un București pus la punct e un București care are o viziune globală de finanțare… pentru a face tranziția de la agenția de plăți (care este azi) la o agenție de dezvoltare”, a afirmat ministrul Pîslaru.