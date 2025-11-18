Călin Georgescu, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: Când ești sluga slugilor este cea mai jalnică sclavie

Fostul candidat la președinție a comentat declarațiile recente date de Nicușor Dan legate de prezentarea raportului privind anularea alegerilor și biografia sa.

Georgescu l-a catalogat pe Nicușor Dan drept „nesemnificativ” și l-a inclus „în categoria păduchilor cu explicații”.

„Când ești sluga slugilor este cea mai jalnică sclavie”, a spus acesta, susținând că actualul președinte ar ignora problemele reale ale românilor.

Referindu-se la discuțiile despre biografia sa, Georgescu a ironizat demersurile de verificare:

„Aș vrea să-i ajut ca să nu muncească foarte mult. Vreau să le spun să treacă că scufundarea Titanicului îmi aparține, că la vremea respectivă am lucrat cu Mata Hari care m-a plătit… Fără umor se alege praful de tragedie”, a spus el.

Acuze la adresa președinelui Nicușor Dan

Georgescu l-a acuzat pe Nicușor Dan că își găsește timp să participe la emisiuni TV, dar nu și pentru „poporul obidit, îngrijorat”, amintind de cazurile sensibile din sistemul de sănătate: „Să ai timp să vii la un post TV și să nu-ți faci timp de poporul obidit (…) un popor care are probleme imense: de la morțile suspecte de la spitalul Pantelimon, despre care nu mai vorbește nimeni, la copiii care mor în spital la Iași… tu să ai timp de așa ceva și să mai vorbești și neconstituțional”.

„Băiatul ăsta a făcut sistemul de râs. Sistemul care l-a făcut, l-a făcut de râs”, a continuat fostul prezidențiabil, susținând că rămâne „constant alături de poporul român, de cei care simt că nu contează în această lume și tocmai ei contează”.

În ceea ce privește tema anulării alegerilor, Georgescu a afirmat că autoritățile nu ar spune adevărul:

„Ei spun că știu despre alegeri, dar nu știu nimic. Noi știm că s-au anulat alegerile. Eu sunt judecat de judecători, însă cea mai cruntă judecată va fi a poporului român pentru cei care fură, mint și batjocoresc poporul român”, a spus Georgescu, ce este urmărit penal în două dosare.

Acesta a criticat și modul în care au fost gestionate fondurile publice, dar și alegerile de la București

„Peste 200 de miliarde cu care am îndatorat țara s-au topit și nu se găsesc în educație, sănătate, apărare. De aceea eu am spus de păduchii cu explicații: «iată țara, noi suntem săraci și voi trebuie să plătiți pentru ceea ce am furat noi»”.

În final, Georgescu a pus sub semnul întrebării legitimitatea alegerilor și a funcțiilor publice, sugerând cu privire la alegerile din 7 decembrie din București că „poate fi un primar numit, nu ales”.

Nicușor Dan: Am strâns multe materiale pe mai multe paliere, inclusiv biografia domnului Georgescu

Reamintim că preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că deţine mai multe materiale în legătură cu Călin Georgescu, pentru a lămuri ce s-a întâmplat la alegerile prezidenţiale, susţinând că e documentată mult mai bine interferenţa rusă.

„Am strâns multe materiale, bineînţeles că a fost una din promisiunile pe care le-am făcut în campanie că o să lămurim ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie-decembrie anul trecut. Am strâns multe materiale pe mai multe paliere, inclusiv biografia domnului Georgescu, inclusiv ceea ce anul trecut la alegeri erau cumva nişte suspiciuni şi între timp am documentat mult mai bine interferenţa rusă, deci la momentul potrivit o să ieşim cu o sinteză din toate materialele”, a declarat Nicuşor Dan, duminică la România Tv.