2025 în 12 imagini: un an de alegeri, proteste, credință, sport și momente de rămas-bun

Ianuarie

Susținători ai simpatizanți ai lui Călin Georgescu precum și ai partidului AUR au participat la un miting, la cererea fostului candidat prezidențial pro-rus, vineri, 24 ianuarie 2025, în Parcul Tineretului din București. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Februarie

Președintele Klaus Iohannis și-a încheiat cei zece ani de mandat în fruntea statului, în cadrul unei scurte ceremonii ce a avut loc, miercuri, 12 februarie 2025, la Palatul Cotroceni din București. MIHAI POP/GMN via MEDIAFAX FOTO

Martie

Forțe de ordine intervin în timpul unui protest al susținătorilor candidatului independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, față de decizia Biroului Electoral Central (BEC) de a respinge înregistrarea candidaturii lui Georgescu la alegerile din mai, duminică, 9 martie 2025, în București. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Aprilie

George Simion îi oferă un buchet de flori Elenei Lasconi la dezbaterea electorală organizată de televiziunea de știri Digi24 înaintea turului 1 al alegerilor prezidențiale care va avea loc în 4 mai 2025, la Palatul Cotroceni, în București, 28 aprilie 2025. MEDIAFAX FOTO/ VADIM GHIRDA/ AP POOL IMAGE

Mai

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, susține o declarație de presă după câștigarea celui de-al doilea tur, în București, luni, 19 mai 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Iunie

Ilie Bolojan (S), prim-ministru, depune jurământul de învestitură în funcție, în prezența președintelui Nicușor Dan (D), în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni, luni, 23 iunie 2025. ANDREEA ALEXANDRU/ MEDIAFAX FOTO

Iulie

31 iulie 2025, Singapore, David Popovici din România, câștigător al probei de 100 m liber la Campionatele Mondiale de Natație din Singapore 2025 – sport – înot – Singapore, 31 iulie 2025. (Foto: Gian Mattia D’Alberto / LaPresse)

August

O cruce este așezată lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, miercuri, 6 august 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Septembrie

Meciul amical de fotbal dintre România și Canada, disputat pe Arena Națională din București, vineri, 5 septembrie 2025. În imagine: echipa României. MARC MARASESCU / MEDIAFAX FOTO

Octombrie

O măicuță fotografiază/pozează în fața Catedralei Mântuirii Neamului, la finalul slujbei de sfințire a picturii, oficiată de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, duminică, 26 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Noiembrie

Persoane participă la un protest organizat de Corupția ucide, Declic și alte trei organizații, prin care se cere revocarea judecătoarei Lia Savonea din funcția de președintă a Instanței Supreme, la Înalta Curte de Casație și Justiție din București, vineri, 14 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Decembrie

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, susține un discurs după aflarea rezultatelor exit-poll pentru alegerile locale 2025, la sediul partidului din București, duminică, 7 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO