2025 în 12 imagini: un an de alegeri, proteste, credință, sport și momente de rămas-bun

De la mitinguri și tensiuni politice, la ceremonii solemne, performanțe sportive și scene de stradă care au definit atmosfera publică, 2025 poate fi citit și ca un album. Mai jos în Galerie, anul în 12 cadre, realizate de fotografii Mediafax, câte unul pentru fiecare lună.
Gabriel Negreanu
31 dec. 2025, 18:53, Social

Ianuarie

Susținători ai simpatizanți ai lui Călin Georgescu precum și ai partidului AUR au participat la un miting, la cererea fostului candidat prezidențial pro-rus, vineri, 24 ianuarie 2025, în Parcul Tineretului din București. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Februarie

Președintele Klaus Iohannis și-a încheiat cei zece ani de mandat în fruntea statului, în cadrul unei scurte ceremonii ce a avut loc, miercuri, 12 februarie 2025, la Palatul Cotroceni din București. MIHAI POP/GMN via MEDIAFAX FOTO

Martie

Forțe de ordine intervin în timpul unui protest al susținătorilor candidatului independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, față de decizia Biroului Electoral Central (BEC) de a respinge înregistrarea candidaturii lui Georgescu la alegerile din mai, duminică, 9 martie 2025, în București. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Aprilie

George Simion îi oferă un buchet de flori Elenei Lasconi la dezbaterea electorală organizată de televiziunea de știri Digi24 înaintea turului 1 al alegerilor prezidențiale care va avea loc în 4 mai 2025, la Palatul Cotroceni, în București, 28 aprilie 2025. MEDIAFAX FOTO/ VADIM GHIRDA/ AP POOL IMAGE

Mai

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, susține o declarație de presă după câștigarea celui de-al doilea tur, în București, luni, 19 mai 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Iunie

Ilie Bolojan (S), prim-ministru, depune jurământul de învestitură în funcție, în prezența președintelui Nicușor Dan (D), în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni, luni, 23 iunie 2025. ANDREEA ALEXANDRU/ MEDIAFAX FOTO

Iulie

31 iulie 2025, Singapore, David Popovici din România, câștigător al probei de 100 m liber la Campionatele Mondiale de Natație din Singapore 2025 – sport – înot – Singapore, 31 iulie 2025. (Foto: Gian Mattia D’Alberto / LaPresse)

August

O cruce este așezată lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, miercuri, 6 august 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Septembrie

Meciul amical de fotbal dintre România și Canada, disputat pe Arena Națională din București, vineri, 5 septembrie 2025. În imagine: echipa României. MARC MARASESCU / MEDIAFAX FOTO

Octombrie

O măicuță fotografiază/pozează în fața Catedralei Mântuirii Neamului, la finalul slujbei de sfințire a picturii, oficiată de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, duminică, 26 octombrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Noiembrie

Persoane participă la un protest organizat de Corupția ucide, Declic și alte trei organizații, prin care se cere revocarea judecătoarei Lia Savonea din funcția de președintă a Instanței Supreme, la Înalta Curte de Casație și Justiție din București, vineri, 14 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Decembrie

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, susține un discurs după aflarea rezultatelor exit-poll pentru alegerile locale 2025, la sediul partidului din București, duminică, 7 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

