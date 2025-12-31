Nicușor Dan: „2025 a fost un an al încercărilor, dar, în același timp, un an al maturității civice”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj public la final de an, în care a recunoscut dificultățile traversate de populație în 2025, de la creșterea costului vieții până la temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă.

Șeful statului a subliniat că aceste probleme nu pot fi ignorate și trebuie tratate cu onestitate.

În același timp, Nicușor Dan consideră că 2025 a fost și un an al rezistenței sociale, în care România a rămas fidelă valorilor democratice și direcției europene și euroatlantice.

Potrivit președintelui, societatea românească a arătat capacitate de mobilizare, solidaritate și responsabilitate în momentele dificile.

Privind spre 2026, șeful statului spune că prioritatea trebuie să fie un stat mai eficient, mai corect și mai apropiat de cetățeni.

Reforma, competența și responsabilitatea trebuie să devină obligații concrete ale instituțiilor publice, nu simple angajamente politice, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre potențialul României, care poate fi valorificat printr-o economie competitivă, o administrație funcțională, un sistem de educație adaptat viitorului și un stat de drept solid, în care marea corupție nu mai este tolerată.

În mesajul său, Nicușor Dan a făcut apel la încredere și unitate, afirmând că noul an oferă șansa de a corecta greșelile și de a construi o Românie mai dreaptă și mai puternică.

El le-a urat românilor sănătate, liniște și speranță, indiferent unde se află.