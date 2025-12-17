Călin Georgescu pierde contestația și rămâne sub control judiciar pentru propagandă legionară

Tribunalul București a respins miercuri, 17 decembrie, contestația depusă de Călin Georgescu împotriva deciziei Judecătoriei Sectorului 1 de a-l menține sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

Decizia Tribunalului, dată miercuri, este definitivă.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat GEORGESCU CĂLIN împotriva Încheierii din camera de consiliu din data de 09.12.2025 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.4”, se arată în minuta Tribunalului București.

Instanța l-a mai obligat pe Călin Georgescu să achite 300 de lei pentru cheltuieli judiciare.

Astfel, Tribunalul a menținut decizia Judecătoriei Sectorului 1 din 12 decembrie. Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie 2025.

Detalii despre dosar

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 este acuzat de „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale)”.

Potrivit rechizitoriului, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, Georgescu a promovat în public idei și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

Printre exemple se numără: mobilizarea națiunii pentru crearea „omului nou” prin palingeneză, necesitatea unui lider carismatic și autoritar, glorificarea trecutului istoric în contrast cu prezentul, ultranaționalism populist cu elemente creștin-ortodoxe, cultul mareșalului Ion Antonescu și imitarea gesturilor, tonului și salutului legionar al acestuia în discursul din 2 octombrie 2021, organizat în Piața Universității împotriva restricțiilor pandemice.

Dosarul a trecut recent de etapa camerei preliminare, dar decizia Judecătoriei Sectorului 1 nu era definitivă până la verdictul Tribunalului.

Călin Georgescu este cercetat și într-un alt dosar, în care este acuzat, printre altele, de tentativă de lovitură de stat, alături de mercenarul Horațiu Potra.

Și acest caz se află în faza camerei preliminare.