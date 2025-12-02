Călin Georgescu se distanțează de alegerile din 7 decembrie: Sunt inutile și ridicole. Frauda cosmică de anul trecut nu a fost sancționată penal și istoric

Călin Georgescu a criticat dur alegerile parțiale din 7 decembrie, susținând că nu există premisele unui proces electoral corect. În fața Poliției din Buftea, unde s-a prezentat pentru controlul judiciar, el a spus că nu are încredere în organizarea scrutinului.

„Până când frauda cosmică a alegerilor de anul trecut, din luna decembrie, nu va fi sancționată penal și istoric, insist – penal și istoric, nu am niciun motiv să cred că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara aceasta. De aceea consider că este inutil și ridicol să discut despre orice fel de alegeri din România”, a declarat acesta.

Georgescu a adăugat că nu susține niciun candidat: „Mă distanțez total de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie și evident de orice candidat. Când alegerile sunt organizate de rândași, nu te poți să te aștepți să fie câștigate de cai. Este imposibil”.

Georgescu, noi critici privind gestionarea resurselor de apă

În același context, Călin Georgescu a comentat și situația barajelor cu nivel scăzut al apei și întreruperile de alimentare din ultimele zile:

„Am văzut apa din barajele golite iresponsabil. Când vorbeam de resursele de apă ale României au apărut voci care ridiculizau ce spuneam. Acum sunt faptele: zeci de mii de oameni au rămas fără apă și spitalele sunt închise.”

Susținătorii au venit din nou la sediul Poliției

Fostul candidat a fost întâmpinat de zeci de persoane la sediul Poliției din Buftea. Prezența acestora a creat aglomerație în fața instituției, mulți dintre susținătorii lui afișând mesaje de solidaritate.