Ciceală refuză retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei: Nu am de ce să validez un proiect politic vechi

Ana Ciceală, candidata Mișcării SENS la Primăria Capitalei, a declarat la RFI că nu intenționează să se retragă din cursa electorală, respingând speculațiile privind o eventuală susținere a unui alt candidat. Ea spune că proiectul politic pe care îl reprezintă nu seamănă cu „clasa politică veche” și că retragerea ar însemna validarea unui model politic pe care îl contestă.

„Nu am de ce să validez un proiect politic vechi și să-i las fără reprezentare pe oamenii pe care eu îi reprezint. Tot ce am construit până acum e validat de stradă, de oamenii care ne susțin și ne trimit mii de mesaje”, afirmă Ciceală.

Candidata spune că a mers în cartiere precum Berceni și Rahova, observând problemele reale ale bucureștenilor: „Voi lucra pentru binele lor, indiferent de presiuni.”

„De ce m-aș retrage?” – Ciceală respinge presiunile politice

Întrebată insistent dacă există posibilitatea retragerii, ea a răspuns tranșant:

„De ce m-aș retrage? E o falsă problemă. Cred că e bine să aleagă bucureștenii cine e omul cel mai bun, cu competență, cu idei și proiecte.”

Ciceală a criticat partidele mari pentru modul în care au gestionat desemnarea candidaților și calendarul electoral:

„Întrebați-i pe USR, PNL și PSD cum au ales să își pună candidații din vară până acum. Să ne uităm și la doamna Anca Alexandrescu, are mai mulți ani în PSD decât Băluță.”

Candidatul USR, Cătălin Drulă, a declarat pe 24 noiembrie că i-ar plăcea ca Ana Ciceală să colaboreze cu el în cadrul Primăriei, dacă ar câștiga:

„Mi-ar plăcea să lucrăm împreună și dacă dumneaei își va dori să se ocupe de zona de tineri și social, ar fi un parteneriat.”

Vlad Gheorghe s-a retras, marți, 2 decembrie, din cursa pentru Primăria Capitalei. Acesta și-a exprimat susținerea pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu, și a lansat un apel către candidatul USR, Cătălin Drulă, să se alăture alianței de centru-dreapta pentru a evita ca un candidat extremist să câștige scrutinul.