Scandal în Portul Constanța. Un șofer a fost înjunghiat în timpul unui conflict privind prioritatea la descărcarea camionului

Autoritățile anunță că marți seara, în jurul orei 21.35, „polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția de Poliție Port au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unei agresiuni, între 2 conducători de camioane.”

Din primele cercetări a reieșit faptul că, din cauza unui conflict privind „prioritatea la descărcarea camionului, un bărbat, de 38 de ani ar fi agresat, cu un obiect înțepător, un alt bărbat, de 29 de ani.”

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar penal.