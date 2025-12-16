Prima pagină » Social » Scandal în Portul Constanța. Un șofer a fost înjunghiat în timpul unui conflict privind prioritatea la descărcarea camionului

Scandal în Portul Constanța. Un șofer a fost înjunghiat în timpul unui conflict privind prioritatea la descărcarea camionului

Un șofer de camion a fost înjunghiat în Portul Constanța. Incidentul s-a produs marți seara și a fost provocat de o dispută privitoare la prioritatea pentru descărcarea camionului. Victima a ajuns la spital.
Scandal în Portul Constanța. Un șofer a fost înjunghiat în timpul unui conflict privind prioritatea la descărcarea camionului
Sursa foto: SILVIU MATEI / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
17 dec. 2025, 00:45, Social

Autoritățile anunță că marți seara, în jurul orei 21.35, „polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția de Poliție Port au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unei agresiuni, între 2 conducători de camioane.”

Din primele cercetări a reieșit faptul că, din cauza unui conflict privind „prioritatea la descărcarea camionului, un bărbat, de 38 de ani ar fi agresat, cu un obiect înțepător, un alt bărbat, de 29 de ani.”

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar penal.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
Libertatea
Cele 3 zodii care dau lovitura în următoarele luni! Surprize uriașe pentru acești nativi
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor