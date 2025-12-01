Ungaria dublează amenzile rutiere pentru camioane din ianuarie

Măsura vizează protejarea drumurilor secundare din Ungaria.

Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial, potrivit Világgazdaság. Amenzile pentru utilizarea neautorizată a drumurilor cresc cu aproximativ 30%. Prima abatere va costa între 48.000 și 91.000 de forinți, față de 37.000-70.000 anterior.

Ungaria: Amenzi duble pentru încălcări grave

Cea mai mare majorare vizează încălcarea interdicțiilor de intrare și restricțiilor de greutate. Amenda actuală de 47.000 de forinți va ajunge la 100.000 de forinți. Aceasta reprezintă mai mult decât dublul sumei actuale.

Scopul măsurii este prevenirea devierii traficului de camioane de pe autostrăzi. Autoritățile din Ungaria vor să protejeze drumurile secundare din orașele mai mici. Supraîncărcarea acestor artere rutiere creează probleme de siguranță.

Magyar Közút preia sistemul de taxare

Din ianuarie, Serviciile Naționale de Plată a Taxelor de Drum își încetează activitatea. Magyar Közút va prelua toate sarcinile, echipamentele și angajații. Guvernul de la Budapesta estimează reducerea costurilor de exploatare.

Veniturile din taxele de drum vor fi cheltuite direct pentru întreținerea drumurilor. Sistemul reorganizat din Ungaria nu va crește povara asupra utilizatorilor. Cabinetul consideră măsurile necesare pentru protejarea infrastructurii rutiere.

Cabinetul consideră că era necesar să se ia măsuri acum pentru a proteja drumurile secundare, a reduce traficul de camioane care traversează orașele și a asigura siguranța, iar amenzile mai mari transmit un mesaj clar contravenienților.