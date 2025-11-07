Mucegai, carne expirată și depozitare haotică. ANPC a dat amenzi de peste 1,4 milioane lei

În urma controalelor efectuate, ANPC a aplicat 290 de amenzi contravenționale, în valoare de aproximativ 1,43 milioane de lei, și 221 de avertismente operatorilor economici verificați.

Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme, în valoare de peste 71.000 lei, precum și oprirea temporară a unor produse în valoare de peste 57.000 lei.

Pentru trei operatori economici a fost dispusă și măsura opririi prestării serviciilor, până la remedierea deficiențelor.

Cele mai frecvente nereguli identificate de comisari au vizat deficiențe de informare privind proveniența cărnii și a produselor din carne, comercializarea unor alimente cu data limită de consum depășită, utilizarea unor agregate frigorifice cu depuneri de gheață și garnituri depreciate, precum și folosirea echipamentelor cu grad ridicat de uzură, depuneri de impurități sau mucegai.

Au fost descoperite și situații în care operatorii nu au respectat condițiile sau temperaturile de depozitare recomandate de producători.