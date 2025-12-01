Mesaj de felicitare de la regele Charles al III-lea pentru România de Ziua Națională

În mesajul transmis președintelui României, Nicușor Dan, regele Charles al III-lea și-a exprimat aprecierea pentru evoluția relațiilor româno-britanice și pentru legăturile profunde dintre cele două popoare. Suveranul a subliniat că este „încântat” de apropierea dintre Regatul Unit și România și și-a exprimat dorința de a continua întărirea acestei prietenii.

„Soția mea și cu mine suntem încântați să transmitem Excelenței dvs., și poporului român, cele mai calde urări cu ocazia Zilei Naționale. Sunt încântat că țările noastre împărtășesc legături atât de strânse și sunt nerăbdător să continuăm să consolidăm prietenia noastră”, se arată în mesaj.

Colaborare pe probleme de mediu

O parte importantă a mesajului regelui Charles al III-lea pentru România a vizat necesitatea colaborării în domeniul protecției mediului. Regele și-a exprimat „speranța și ambiția” ca Regatul Unit și România să acționeze împreună pentru a genera un „impact pozitiv” asupra provocărilor climatice globale, un subiect de interes constant în activitatea publică a monarhului britanic.

De asemenea, acesta a transmis urări de bine tuturor românilor pentru anul care urmează, consolidând tradiția personală a regelui Charles de a menține o relație apropiată cu România, țară în care deține proprietăți și pe care o vizitează frecvent.