Volodimir Zelenski va face prima vizită oficială în Irlanda

Printre angajamentele lui Zelenski se numără o întâlnire cu prim-ministrul Micheal Martin și inaugurarea Forumului Economic Irlanda-Ucraina, alături de viceprim-ministrul irlandez Simon Harris.

Zelenski se va întâlni, de asemenea, cu noul președinte ales al țării, Catherine Connolly, potrivit Reuters.

Vizita sa în Irlanda are loc într-un moment critic pentru planul de pace ucrainean.

Luni, Zelenski îl va vizita pe președintele francez Emmanuel Macron la Paris, în contextul în care liderul ucrainean se află în cea mai dificilă situație politică și militară de la invazia rusă din 2022.

Cei doi lideri vor discuta „condițiile unei păci juste și durabile”, în urma discuțiilor de la Geneva și a planului de pace american, a declarat Palatul Elysée într-un comunicat sâmbătă.