Negocieri de pace Ucraina. Merz avertizează că progrese semnificative nu sunt așteptate în această săptămână

Vorbind după consultările liderilor europeni din marja summitului UE-Africa de la Luanda, Merz a subliniat că protejarea intereselor Ucrainei reprezintă o responsabilitate colectivă a Europei.

„Următorul pas trebuie să fie ca Rusia să vină la masa negocierilor”, a afirmat cancelarul, evidențiind că fără un angajament serios din partea Moscovei, procesul diplomatic rămâne dificil, scrie Kyiv Post.

El a precizat, de asemenea, că Ucraina nu trebuie să fie forțată să facă concesii teritoriale unilaterale, iar orice acord trebuie să garanteze suveranitatea țării.

Discuțiile de la Geneva au dus la elaborarea unui proiect revizuit și îmbunătățit al planului de pace, care include garanții de securitate consolidate pentru Kiev, conform informațiilor transmise de guvernul american. Europenii au reușit să elimine anumite concesii-cheie din planul inițial al SUA, ceea ce a fost apreciat de ministrul german de externe, Johann Wadephul.

Acesta a declarat că succesul european constă în faptul că nicio decizie nu poate fi luată fără consultarea Ucrainei și a statelor membre ale UE, iar suveranitatea Kievului trebuie să rămână inviolabilă.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat importanța unității europene și a protejării bunăstării Ucrainei. Ea a evidențiat că cadrul revizuit de negociere oferă o bază solidă pentru pașii următori, dar că succesul va depinde de menținerea unității și de respectarea suveranității Ucrainei.

În ciuda lipsei unor evoluții imediate, oficialii consideră că procesul a intrat într-o etapă mai clară, în care principalele principii – garanțiile de securitate și suveranitatea decizională a Ucrainei – rămân priorități centrale.