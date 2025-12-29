SUA au oferit Ucrainei garanții de securitate pentru o perioadă de 15 ani. Zelenski vrea o perioadă de până la 50 de ani

Președintele american a afirmat că un acord pe această temă este „aproape 95%” finalizat, dar liderul ucrainean a declarat ulterior că ar dori garanții pentru o perioadă de până la 50 de ani.

Președintele ucrainean Zelenski a subliniat că problemele teritoriale și centrala nucleară din Zaporojie, ocupată de Rusia, sunt ultimele chestiuni nerezolvate, fără a se referi prea mult la viitorul regiunii Donbas din Ucraina, care face obiectul unui conflict de viziuni.

Rusia a respins anterior părți esențiale ale planului, dar un purtător de cuvânt al Kremlinului a fost de acord luni cu evaluarea lui Trump potrivit căreia pacea este mai aproape, a raportat agenția de știri rusă Tass.

Adresându-se reporterilor, Zelenski și-a repetat convingerea că un acord de pace global este realizat în proporție de 90%, cifră pe care o dăduse înaintea vizitei.

Atât liderul american, cât și cel ucrainean au indicat că s-au înregistrat progrese în privința unui punct cheie de blocaj – garanțiile de securitate pentru Ucraina. Agenția de știri Reuters a raportat că Zelenski speră ca orice garanții de securitate să intre în vigoare în momentul în care Kievul va semna acordul de pace.

„Fără garanții de securitate, acest război nu poate fi considerat cu adevărat încheiat. Nu putem recunoaște că s-a terminat, deoarece cu un astfel de vecin există în continuare riscul unei noi agresiuni”, a explicat Zelenski, potrivit agenției de știri AFP.

El a adăugat că dorește ca SUA să „ia în considerare posibilitatea a 30, 40, 50 de ani”.

SUA nu a comentat încă cu privire la acest termen. Duminică, Trump a declarat că un acord este aproape și că se așteaptă ca aliații europeni să „preia o mare parte” din acest efort, cu sprijinul SUA.