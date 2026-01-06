Merz avertizează asupra unei situații „critice” în unele sectoare ale economiei germane

Într-o scrisoare de patru pagini trimisă la începutul anului membrilor coaliției de guvernare, Merz a afirmat că situația economică rămâne „foarte critică în unele domenii”, potrivit documentului consultat de agenția dpa.

În 2026, Germania va trebui, prin urmare, să se concentreze pe adoptarea unor măsuri legislative decisive pentru a îmbunătăți substanțial condițiile pentru mediul de afaceri, a scris Merz, adăugând că doar astfel economia va putea reveni pe creștere și va ieși din criză.

Merz a reiterat sprijinul Germaniei pentru Kiev

În scrisoare, Merz a reiterat și sprijinul Germaniei pentru Ucraina, afirmând că decizia de a utiliza activele rusești înghețate în Uniunea Europeană a creat baza financiară necesară pentru susținerea pe termen lung a apărării Kievului împotriva Rusiei.

„Rusia nu trebuie să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea noastră”, a scris cancelarul.

În același timp, Merz a subliniat că guvernul german va continua să pledeze pentru un armistițiu care să păstreze suveranitatea Ucrainei.

„Activitatea noastră diplomatică se desfășoară în condiții dificile”, a declarat el, făcând referire la disponibilitatea limitată a Rusiei de a negocia, la eforturile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a menține unitatea internă și la ceea ce a descris drept schimbări profunde în cooperarea transatlantică.

În încheiere, Merz a subliniat că încrederea în politică poate fi restabilită prin oferirea de soluții la probleme concrete.

„Astfel vom convinge și marea majoritate a populației noastre de valoarea democrației și a sistemului nostru economic bazat pe piață”, a scris el.