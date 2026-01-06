Prima pagină » Știri externe » Merz avertizează asupra unei situații „critice” în unele sectoare ale economiei germane

Merz avertizează asupra unei situații „critice” în unele sectoare ale economiei germane

Cancelarul german Friedrich Merz a plasat relansarea economiei țării în fruntea agendei sale pentru 2026, avertizând că măsurile adoptate până acum nu au reușit să îmbunătățească suficient competitivitatea Germaniei.
Merz avertizează asupra unei situații „critice” în unele sectoare ale economiei germane
Iulian Moşneagu
06 ian. 2026, 16:06, Știri externe

Într-o scrisoare de patru pagini trimisă la începutul anului membrilor coaliției de guvernare, Merz a afirmat că situația economică rămâne „foarte critică în unele domenii”, potrivit documentului consultat de agenția dpa.

În 2026, Germania va trebui, prin urmare, să se concentreze pe adoptarea unor măsuri legislative decisive pentru a îmbunătăți substanțial condițiile pentru mediul de afaceri, a scris Merz, adăugând că doar astfel economia va putea reveni pe creștere și va ieși din criză.

Merz a reiterat sprijinul Germaniei pentru Kiev

În scrisoare, Merz a reiterat și sprijinul Germaniei pentru Ucraina, afirmând că decizia de a utiliza activele rusești înghețate în Uniunea Europeană a creat baza financiară necesară pentru susținerea pe termen lung a apărării Kievului împotriva Rusiei.

„Rusia nu trebuie să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea noastră”, a scris cancelarul.

În același timp, Merz a subliniat că guvernul german va continua să pledeze pentru un armistițiu care să păstreze suveranitatea Ucrainei.

„Activitatea noastră diplomatică se desfășoară în condiții dificile”, a declarat el, făcând referire la disponibilitatea limitată a Rusiei de a negocia, la eforturile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a menține unitatea internă și la ceea ce a descris drept schimbări profunde în cooperarea transatlantică.

În încheiere, Merz a subliniat că încrederea în politică poate fi restabilită prin oferirea de soluții la probleme concrete.

„Astfel vom convinge și marea majoritate a populației noastre de valoarea democrației și a sistemului nostru economic bazat pe piață”, a scris el.

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor