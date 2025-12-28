Parlamentarii germani cer trimiterea rachetelor Taurus către Ucraina

Mai mulți membri ai Bundestagului susțin livrarea de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune către Ucraina. Printre ei se află Omid Nouripour, vicepreședinte al Parlamentului german și reprezentant al Partidului Verzilor.

Acesta a declarat că Germania trebuie să își asume un rol mai direct în vederea sprijinului pentru Kiev și să treacă de la declarații la acțiuni concrete, scrie Europan Pravda.

În opinia sa, actualul cancelar trebuie să respecte pozițiile pe care le-a exprimat anterior.

„Este bine că cancelarul Merz revendică un rol de lider pentru Germania. Merz trebuie acum să se țină de ceea ce a cerut pe bună dreptate în timp ce se afla în opoziție și să deschidă calea pentru livrările de rachete Taurus.”, a spus acesta.

Omid Nouripour a avertizat că lipsa unor astfel de livrări poate avea consecințe grave și poate duce la pierderi de vieți omenești în Ucraina.

El spune că sprijinul diplomatic nu este suficient în actualul context al războiului împotriva Ucrainei.

„Nu este suficient să-l susții pur și simplu pe președintele ucrainean prin apeluri telefonice. UE trebuie să crească presiunea asupra lui Putin. Putin este singurul care poate pune capăt imediat acestui război oribil. Fără presiune, el nu va ceda.”, a spus Nouripour.

În trecut, ministrul german de externe Johann Wadephul a susținut o poziție rezervată în privința trimiterii rachetelor Taurus către Ucraina.

Cu toate acestea, Partidul Verzilor a cerut constant un sprijin militar mai puternic pentru Kiev, inclusiv prin furnizarea acestor sisteme de armament.