Zelenski: Washingtonul ia în considerare să ofere Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO

Volodimir Zelenski a afirmat, luni, la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, că Washingtonul ia în considerare să ofere Kievului garanții pentru un viitor acord de pace care corespund articolului 5 din Tratatul NATO.

„SUA nu ne oferă aderarea la NATO… dar este important faptul că Statele Unite iau în considerare garanții similare celor prevăzute la articolul 5. Se înregistrează progrese în acest sens. Am văzut detalii de la armată și ceea ce am văzut arată destul de bine. Dar este doar o primă versiune”, a declarat Zelenski, notează POLITICO.

Cancelarul german Friedrich Merz a salutat angajamentele delegației americane, spunând că „este un acord cu adevărat de anvergură și substanțial”.

„Atât Europa, cât și SUA sunt pregătite în comun – iar președintele Zelenski a făcut referire la articolul 5 din Tratatul NATO – să ofere garanții de securitate similare Ucrainei. „În opinia mea, acesta este un pas înainte cu adevărat important. Și, așa cum am spus, partea americană s-a angajat și din punct de vedere politic și, în perspectivă, din punct de vedere juridic să facă acest lucru”, a declarat Merz, potrivit sursei citate.

Afirmațiile lui Zelenski vin în contextul în care tot astăzi, un oficial american a declarat, potrivit Sky News, că discuțiile au fost cu adevărat pozitive, ajungându-se la un consens asupra unei serii de probleme.

Oficial american: Trump, mulțumit de rezultatul discuțiilor dintre delegațiile din SUA și Ucraina

Acesta a subliniat că președintele american Donald Trump este mulțumit de progresul înregistrat în ultimele discuții SUA-Ucraina. Oficialul american a mai dezvăluit că 90% din problemele dintre Rusia și Ucraina au fost rezolvate și că garanțiile de securitate au fost un punct central al discuțiilor. Ca urmare, Donald Trump consideră că poate determina Rusia să accepte ca Ucraina să aibă garanții similare Articolului 5, a mai spus oficialul american.

Ucraina și partenerii săi europeni și americani negociază un plan de pace în 20 de puncte, redactat de SUA, care include concesii teritoriale către Rusia și garanții de securitate pentru ucraineni.

Duminică, Zelenski a vorbit în premieră despre posibilitatea renunțării la obiectivul aderării Ucrainei la NATO. Condiția este ca Statele Unite și partenerii europeni să ofere garanții de securitate „reale și funcționale”.

Articolul 5 al Tratatului NATO prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor. Acesta obligă aliații să ofere asistență, inclusiv militară, pentru apărarea colectivă.