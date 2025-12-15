Trump, mulțumit după discuțiile dintre delegațiile din SUA și Ucraina-surse

Un oficial american a prezentat o actualizare a discuțiilor de la Berlin din ultimele două zile.

Oficialul a declarat că discuțiile au fost cu adevărat pozitive, ajungându-se la un consens asupra unei serii de probleme, potrivit Sky News.

Mai sunt câteva lucruri de discutat, a adăugat oficialul, dar Donald Trump este mulțumit de progres, a spus oficialul.

Oficialul a dezvăluit că 90% din problemele dintre Rusia și Ucraina au fost rezolvate și că garanțiile de securitate au fost un punct central al discuțiilor. Ca urmare, Donald Trump consideră că poate determina Rusia să accepte ca Ucraina să aibă garanții similare Articolului 5, potrivit oficialului.

El a mai arătat că reprezentanții europeni au fost remarcabili și că speră că lumea se află pe calea spre pace.

De asemenea, sursa a anunțat că s-au făcut progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate ale Ucrainei, precum cele prevăzute în articolul 5 al NATO.

Ucraina și partenerii săi europeni și americani negociază un plan de pace în 20 de puncte, redactat de SUA, care include concesii teritoriale către Rusia și garanții de securitate pentru ucraineni. Președintele Volodimir Zelenski a declarat zilele trecute că a transmis propuneri de modificare a documentului, dar „încă nu a primit un răspuns de la Casa Albă”.