Prima pagină » Știri externe » Trump, mulțumit după discuțiile dintre delegațiile din SUA și Ucraina-surse

Trump, mulțumit după discuțiile dintre delegațiile din SUA și Ucraina-surse

Președintele american Donald Trump este mulțumit de rezultatul discuțiilor dintre delegațiile din SUA și Ucraina. Informația este oferită pe surse de un oficial.
Trump, mulțumit după discuțiile dintre delegațiile din SUA și Ucraina-surse
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
15 dec. 2025, 18:35, Politic

Un oficial american a prezentat o actualizare a discuțiilor de la Berlin din ultimele două zile.

Oficialul a declarat că discuțiile au fost cu adevărat pozitive, ajungându-se la un consens asupra unei serii de probleme, potrivit Sky News.

Mai sunt câteva lucruri de discutat, a adăugat oficialul, dar Donald Trump este mulțumit de progres, a spus oficialul.

Oficialul a dezvăluit că 90% din problemele dintre Rusia și Ucraina au fost rezolvate și că garanțiile de securitate au fost un punct central al discuțiilor. Ca urmare, Donald Trump consideră că poate determina Rusia să accepte ca Ucraina să aibă garanții similare Articolului 5, potrivit oficialului.

El a mai arătat că reprezentanții europeni au fost remarcabili și că speră că lumea se află pe calea spre pace.

De asemenea, sursa a anunțat că s-au făcut progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate ale Ucrainei, precum cele prevăzute în articolul 5 al NATO.

Ucraina și partenerii săi europeni și americani negociază un plan de pace în 20 de puncte, redactat de SUA, care include concesii teritoriale către Rusia și garanții de securitate pentru ucraineni. Președintele Volodimir Zelenski a declarat zilele trecute că a transmis propuneri de modificare a documentului, dar „încă nu a primit un răspuns de la Casa Albă”.

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
Cum prepari cele mai bune clătite franțuzești cu frișcă și căpșuni. Rețeta cunoscută doar de profesioniști
Gandul
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
Libertatea
Bani în plus la pensie pentru acești seniori din România. Cine se califică pentru ajutorul de sărbători
CSID
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor