Rusia ar putea respinge modificările planului de pace negociat dintre Ucraina și SUA. Lavrov: Dacă planul șterge înțelegerile cheie, situația va fi fundamental diferită

Moscova a declarat că ar putea respinge planul de pace pentru încheierea războiului, asupra căruia negociază SUA și Ucraina, dacă acesta nu satisface cerințele cheie ale președintelui rus Vladimir Putin, relatează The Telegraph.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că se așteaptă ca americanii să prezinte în curând versiunea provizorie a acordului, după coordonarea cu ucrainenii și europenii. Totuși, el a avertizat că dacă aceasta se va îndepărta de cerințele formulate de Putin la summitul din Alaska, vor apărea probleme.

„Pentru că, dacă spiritul și litera acordului de la Anchorage sunt șterse, pe baza înțelegerilor cheie conținute în acesta, atunci, desigur, ne vom afla într-o situație fundamental diferită”, a spsu Lavrov.

Planul inițial, criticat pe scară largă de ucraineni și europeni ca fiind prea pro-rus și echivalent cu o capitulare pentru Ucraina, a fost aprobat vineri de președintele rus Vladimir Putin ca o posibilă bază pentru pace. Totuși, majoritatea analiștilor consideră că ultimele modificări vor fi inacceptabile pentru Moscova, scrie The Washington Post.

Un oficial american a declarat marți, pentru CBS News, că Ucraina este de acord cu propunerea de pace și mai sunt doar „detalii minore” de rezolvat. Informația a fost confirmată de consilierul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov.

Planul inițial de 28 puncte, revizuit la 19 după discuțiile SUA-Ucraina

Reacția vine în contextul în care săptămâna trecută, s-a aflat că SUA și Rusia au formulat un plan de pace în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului. Acesta, însă, a fost revizuit la 19 puncte în urma discuțiilor dintre oficialii americani și ucraineni, care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Geneva, potrivit sursei citate.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că Rusia așteaptă să vadă o nouă versiune modificată a planului privind încheierea războiului în Ucraina.

Între timp, Rusia a lansat peste noapte un atac cu rachete și drone asupra Kievului, lovind clădiri de apartamente rezidențiale din mai multe cartiere și ucigând cel puțin șapte persoane. Și alte regiuni ucrainene au fost vizate de atacurile Rusiei, printre care Cernihiv, Dnipro și Harkov.