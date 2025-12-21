Prima pagină » Știri externe » Zelenski dorește să se consulte cu liderii europeni după discuțiile de la Miami: „Ar trebui să organizăm acum consultări într-un cerc mai larg”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunțat, duminică, în favoarea unei noi întâlniri cu aliații europeni, după discuțiile dintre delegația ucraineană și partea americană la Miami.
21 dec. 2025, 18:35, Știri externe

Delegația ucraineană din Florida a colaborat cu negociatorii americani, iar Zelenski a anunțat că se înregistrează progrese rapide. De asemenea, el a vorbit și despre negocieri „constructive”, însă fără a da detalii, notează DPA.

„Există un sentiment comun că, după munca depusă de echipa noastră diplomatică în Statele Unite, ar trebui să organizăm acum consultări cu partenerii europeni într-un cerc mai larg”, a scris Zelenski pe X. Mesajul a fost transmis după ce liderul ucrainean a vorbit la telefon cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre.

Zelenski a mai subliniat faptul că totul depinde de faptul dacă Rusia simte nevoia să pună capăt războiului, însă Moscova trimite doar semnale negative.

După discuțiile dintre negociatorii din SUA, Europa și Ucraina, care au avut loc duminică și luni la Berlin, negocierile privind o soluție de pace au intrat în următoarea rundă în Florida în acest weekend.

Săptămâna trecută, forțele ruse au folosit aproximativ 1.300 de drone de luptă, dar și nouă rachete și rachete de croazieră împotriva Ucrainei.

