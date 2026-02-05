Anchetă privind securitatea votului electronic în Puerto Rico

Biroul coordonat de șefa serviciilor de informații ale SUA (ODNI), Tulsi Gabbard, a desfășurat în 2025 o investigație asupra securității sistemelor electronice utilizate la alegerile locale și teritoriale din Puerto Rico. Potrivit Reuters, verificările au analizat acuzații privind posibile atacuri informatice asupra infrastructurii electorale.

https://www.reuters.com/world/americas/us-spy-chiefs-office-investigated-voting-machines-puerto-rico-2026-02-04/

Operațiunea a fost realizată împreună cu FBI și a urmărit verificarea vulnerabilităților tehnice ale infrastructurii electorale. Ancheta nu a identificat însă dovezi clare privind implicarea vreunui stat străin, inclusiv a Venezuelei.

Au fost descoperite breșe de securitate

Analiza a inclus preluarea unor echipamente electronice de vot și copii ale datelor acestora, procedură descrisă drept obișnuită în investigațiile informatice. Comunitatea americană de informații a comunicat că a descoperit probleme serioase de securitate.

„Au fost identificate practici extrem de îngrijorătoare privind securitatea cibernetică și implementarea operațională, care reprezintă un risc semnificativ pentru alegerile din SUA”, a transmis biroul lui Gabbard într-un punct de vedere transmis sursei citate.

Unele vulnerabilități ar fi fost generate de utilizarea unor tehnologii celulare considerate nesigure, precum și de erori software care ar fi putut permite accesul hackerilor la sisteme esențiale.

Teorii despre fraude electorale susținute de Trump

Investigația a fost declanșată inițial pentru a verifica afirmații potrivit cărora autoritățile venezuelene ar fi putut încerca să compromită procesul electoral. Acuzațiile nu au fost confirmate public.

Preocupările legate de fraudarea alegerilor sunt alimentate în continuare de disputele politice din SUA, după ce Donald Trump a susținut în repetate rânduri, fără dovezi, că a pierdut scrutinul din 2020 în fața democratului Joe Biden din cauza unor fraude pe scară largă.

Dispute instituționale în SUA

Investigația a generat îngrijorări în rândul unor experți în securitate națională, care consideră că astfel de chestiuni sunt gestionate în mod tradițional de instituțiile de aplicare a legii, nu de structurile de informații.

Biroul lui Gabbard a respins criticile, argumentând că avea autoritatea legală să examineze posibile interferențe străine și vulnerabilități ale sistemelor electorale. „Având în vedere autoritatea extinsă de coordonare și analiză a informațiilor legate de securitatea electorală, ODNI a examinat sistemele electronice de vot utilizate în alegerile din Puerto Rico”, a transmis instituția.

Doar probleme administrative

Reprezentanți politici din Puerto Rico susțin că dificultățile apărute în procesul electoral au fost cauzate în principal de deficiențe administrative.

„Am avut probleme intens relatate în administrarea alegerilor. Dar toate pot fi atribuite incompetenței și corupției, nu interferenței străine”, a declarat Pablo José Hernández Rivera, parlamentar care reprezintă Puerto Rico în Camera Reprezentanților SUA.

Acuzațiile au vizat suspiciuni privind fraude electorale, manipularea rezultatelor și posibile atacuri informatice asupra infrastructurii electronice folosite la vot. Puerto Rico este teritoriu american, iar locuitorii săi sunt cetățeni ai Statelor Unite, însă nu pot vota în alegerile prezidențiale și nu au reprezentare cu drept de vot în Congres.

Amenințările digitale, luate în serios

Cazul reflectă preocupările tot mai mari privind protejarea proceselor electorale în fața atacurilor cibernetice și a campaniilor de influență externă, temă relevantă nu doar în Statele Unite, ci și în Europa și în alte democrații occidentale.