Președintele Venezuelei se arată deschis la discuții cu Statele Unite

Președintele Nicolas Maduro a evitat joi o întrebare despre un presupus atac american asupra unui doc din Venezuela, dar a declarat că este deschis cooperării cu Washingtonul, după săptămâni de presiuni militare americane, potrivit France24.

„Oriunde vor și când vor”, a spus Maduro despre ideea unui dialog cu Statele Unite pe tema traficului de droguri, petrolului și migrației într-un interviu la televiziunea de stat.

Până în prezent, Maduro nu a confirmat un atac terestru american asupra unei instalații de andocare din țara sa, care ar fi vizat nave transportatoare de droguri, potrivit comentariilor făcute luni de președintele american Donald Trump.

Întrebat direct dacă a confirmat sau a negat atacul, Maduro a spus: „Ar putea fi ceva despre care vom discuta în câteva zile”.

Atacul ar fi primul atac terestru cunoscut din cadrul campaniei militare americane împotriva traficului de droguri din America Latină. Trump a declarat luni că Statele Unite au atacat și distrus o zonă de andocare folosită de presupuse nave de trafic de droguri din Venezuela.

El a refuzat să spună dacă a fost o operațiune militară sau a CIA sau unde a avut loc atacul, menționând doar că a avut loc „de-a lungul țărmului”.

Amenințări cu atacuri terestre

De săptămâni întregi, Trump a amenințat cu atacuri terestre asupra cartelurilor de droguri din regiune, spunând că acestea vor începe „în curând”, dar acesta este primul exemplu aparent.

Forțele americane au efectuat, de asemenea, numeroase atacuri asupra ambarcațiunilor atât în ​​Marea Caraibelor, cât și în estul Oceanului Pacific din septembrie, vizând ceea ce Washingtonul numește traficanți de droguri.