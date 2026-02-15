Prima pagină » Știri externe » Statele Unite interceptează un al doilea petrolier în Oceanul Indian în decurs de o săptămână

Statele Unite interceptează un al doilea petrolier în Oceanul Indian în decurs de o săptămână

Statele Unite au interceptat, duminică, un al doilea petrolier în Oceanul Indian, după ce l-a urmărit din Marea Caraibelor, unde era suspectat că ajuta Venezuela să evite sancțiunile SUA. Nava Veronica III se afla sub pavilion panamez și reprezintă a doua interceptare a Statelor Unite în Oceanul Indian în ultima săptămână.
Sursa foto: X/Department of War
Diana Nunuț
16 feb. 2026, 00:36, Știri externe

Statele Unite au interceptat un al doilea petrolier, aflat sub sancțiuni, în Oceanul Indian. Nava a fost urmărită de forțele americane din Marea Caraibelor, în efortul de a viza petrolul ilegal legat de Venezuela, a declarat duminică Pentagonul.

Nava Veronica III se afla sub pavilion panamez și reprezintă a doua interceptare a Statelor Unite în Oceanul Indian în ultima săptămână. Aceasta are loc în contextul unei represiuni a SUA împotriva exporturilor de petrol sancționate din Venezuela, notează BBC.

„Nava a încercat să sfideze carantina impusă de președintele Trump, sperând să scape. Am urmărit-o din Caraibe până în Oceanul Indian, am redus distanța și am oprit-o. Nicio altă națiune nu are capacitatea, rezistența sau voința de a face acest lucru. Apele internaționale nu sunt un refugiu. Pe uscat, în aer sau pe mare, vă vom găsi și vă vom aduce în fața justiției”, se arată în postarea făcută de Departamentul american al Apărării pe X.

Veronica III este o navă sub pavilion panamez, și se află sub sancțiunile impuse de SUA în legătură cu Iranul, potrivit site-ului web al Oficiului de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei, notează Associated Press.

Potrivit site-ului specializat TankerTrackers.com, Veronica III a părăsit Venezuela la începutul acestui an, pe 3 ianuarie, în aceeași zi în care fostul ider venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de forțele speciale americane.

