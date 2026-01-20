Declarațiile lui Trump au produs iritare într-un mic arhipelag din mijlocul Oceanului Indian

Declarațiile lui Trump au produs efecte tocmai în mijlocul Oceanului Indian, potrivit Le Figaro. Autoritățile din Mauritius au transmis că suveranitatea sa asupra Insulelor Chagos „nu ar trebui să mai fie supusă dezbaterii”.

A fost un răspuns pentru Donald Trump care recent a numit acordul încheiat anul trecut între Mauritius și Londra privind revenirea suveranității mauritiene asupra arhipelagului Chagos „o mare stupiditate”.

„Suveranitatea Republicii Mauritius asupra arhipelagului Chagos este deja recunoscută fără echivoc de dreptul internațional și nu ar trebui să mai fie supusă dezbaterii”, a declarat marți, Gavin Glover, ministrul Justiției din Mauritius.

Declarațiile lui Trump: stupiditate, slăbiciune

Și Marea Britanie a apărat acordul încheiat în mai 2025. Donald Trump a criticat dur acordul prin care Londra a acceptat să transfere suveranitatea asupra Insulelor Chagos către Mauritius, deoarece insula Diego Garcia găzduiește o bază militară importantă atât pentru britanici, cât și pentru americani. În plus, Trump a spus că decizia este greu de înțeles deoarece britanicii au cedat teritorii unui partener comercial al Chinei.

„Nu există nicio îndoială că China și Rusia au remarcat acest act de slăbiciune totală”, a scris Trump pe Truth Social, adăugând că Marea Britanie „a cedat” insula „fără niciun motiv”.

El a adăugat că decizia Regatului Unit a fost „un act de mare stupiditate și este încă un motiv din lunga listă de motive de securitate națională pentru care Groenlanda trebuie achiziționată, Danemarca și aliații săi europeni trebuie să facă ceea ce trebuie”.

Marea Britanie controlează regiunea din 1814, iar în 1965 a separat Insulele Chagos de Mauritius înainte ca fosta colonie să devină independentă. Londra a păstrat controlul asupra arhipelagului și l-a redenumit Teritoriul Britanic din Oceanul Indian.

Apoi a evacuat aproape 2.000 de locuitori în Mauritius și Seychelles pentru a crea spațiu pentru baza aeriană Diego Garcia. Baza este importantă și pentru interesele Washingtonului, oferindu-i o prezență militară semnificativă în Oceanul Indian.

În conformitate cu termenii acordului din 2025, Mauritius obţine suveranitatea insulelor, dar permite SUA şi Marii Britanii să continue să dețină baza militară de pe insula Diego Garcia pentru o perioadă iniţială de 99 de ani.