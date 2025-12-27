Zelenski, înaintea întâlnirii cu Trump în Florida: „Există cu siguranță linii roșii pentru poporul ucrainean”

Volodimir Zelenski și Donald Trump se vor întâlni duminică, în Florida. În drumul său, Zelenski va face o escală și în Canada, acolo unde va avea o întrevedere și cu premierul canadian Mark Carney.

În cadrul unei conferințe online care a avut loc sâmbătă, Zelenski a comentat întâlnirea planificată în Florida, punctând faptul că aceasta va avea loc probabil în prezența presei. Deși a spus că nu știe încă dacă accesul presei va fi la începutul sau la sfârșitul întâlnirii, el a confirmat că aceasta va fi publică.

Liderul de la Kiev a mai indicat faptul că discuțiile la nivel înalt vor servi drept confirmare a progresului negocierilor dintre partea ucraineană și cea americană, purtate în ultimele săptămâni, scrie Kyiv Post.

Vorbind despre discuțiile din ultima perioadă cu partea americană, Zelenski a afirmat că în prezent, poziția Kievului în privința unui acord de pace este mai bine înțeleasă.

„Întâlnirile noastre i-au ajutat pe partenerii noștri să înțeleagă multe detalii – în special garanțiile de securitate, cadrul juridic al acestora și riscurile acordurilor cu Rusia care ar putea să nu mai funcționeze. Acest lucru se referă și la funcționarea centralei nucleare de la Zaporojie și la alte probleme sensibile din punct de vedere teritorial”, a spus Zelenski.

„Liniile roșii”

Întrebat despre „liniile roșii” ale Ucrainei în negocieri și potențialele compromisuri, Zelenski a subliniat că anumite aspecte nu sunt negociabile.

„Există cu siguranță linii roșii pentru poporul ucrainean astăzi… Acestea includ teritoriile noastre și centrala nucleară de la Zaporojie. Din punct de vedere legal, nu vom recunoaște nimic în niciun fel de condiții”, a spus el, potrivit sursei citate.

În plus, Zelenski a mai subliniat faptul că guvernul se va consulta cu poporul ucrainean înainte de a lua orice decizie importantă, afirmând că „poporul ucrainean are cuvântul final”.

Totodată, garanțiile de securitate rămân o prioritate absolută, mai spune Zelenski, în contextul în care atacurile Rusiei asupra Ucrainei continuă.

„Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei. Pe calea negocierilor de pace, răspunsul lor este clar. Cel mai important lucru este că orice măsuri pe care le luăm trebuie să fie susținute de garanții solide de securitate pentru a ne asigura că suntem protejați. Dacă ridicăm această problemă și partea americană propune un referendum sau alegeri, acest lucru nu se poate întâmpla în condițiile cu care ne confruntăm astăzi”, a conchis președintele ucrainean.