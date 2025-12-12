Putin și Erdoğan, discuții de 40 de minute în Turkmenistan pe teme regionale și de securitate

Întâlnirea dintre Putin și Erdoğan s-a desfășurat în hotelul unde era cazat președintele rus. S-a întâmplat imediat după lucrările forumului organizat cu prilejul comemorării a trei decenii de „neutralitate permanentă” a Turkmenistanului. Din delegația turcă au făcut parte ministrul de externe Hakan Fidan, ministrul energiei Alparslan Bayraktar, precum și consilieri ai președintelui Erdoğan. Printre subiectele abordate s-au numărat evoluțiile internaționale, cooperarea economică, situația din Gaza, precum și stadiul războiului ruso‑ucrainean.

Atât Putin, cât și Erdoğan au preferat să păstreze discreția asupra conținutului discuțiilor. Aceasta este o practică obișnuită în relațiile bilaterale, în special când sunt implicate teme sensibile precum conflictul din Ucraina, arată Gândul.

Ankara, apel ferm pentru pace

Înainte de întrevedere, președintele turc a luat cuvântul la forum, reiterând necesitatea opririi războiului dintre Rusia și Ucraina. El a subliniat disponibilitatea Turciei de a sprijini inițiative diplomatice concrete, inclusiv reactivarea Procesului de la Istanbul. Erdoğan a menționat că menține relații bazate pe respect cu ambele părți implicate în conflict. El a reafirmat că o soluție negociată este vitală pentru stabilitatea regiunii.

Liderul turc a reamintit că, în discuțiile anterioare cu Putin, a propus organizarea la Istanbul a unui nou format de dialog direct între Moscova și Kiev.

Putin și Erdoğan, întâlnire într-un context diplomatic mai larg

Pe lângă întrevederea bilaterală, Putin și Erdoğan au participat și la o reuniune cu premierul Pakistanului, Shahbaz Sharif. De asemenea a mai fost prezent și președintele turkmen, Serdar Berdimuhamedov. Această întâlnire a avut loc în marja forumului internațional care a reunit lideri din țări cu relații tensionate cu Occidentul.

Evenimentul s-a desfășurat în paralel cu intensificarea discuțiilor privind inițiative de pace în Ucrain. Putin a transmis Ankarei că anumite propuneri venite din partea Statelor Unite ar putea constitui baza unei înțelegeri finale.

Întâlnirea de la Așgabat este una dintre rarele ocazii recente în care cei doi lideri s-au întâlnit în persoană, după întrevederea din septembrie, în China. Deși conținutul exact al discuțiilor nu a fost făcut public, este clar că menținerea unui canal de comunicare direct între Moscova și Ankara rămâne esențială, într-o perioadă marcată de tensiuni globale și incertitudini privind viitorul unui armistițiu.