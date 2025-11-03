Când ar putea avea loc o întâlnire între Putin și Zelenski? Președintele finlandez dă răspunsul

Conform declaraţiei lui Stubb, chiar dacă în prezent nu există semne clare ale unui armistiţiu sau ale unei încetări rapide a focului, „munca din culise va continua”.

Stubb a precizat că săptămâna trecută a discutat situaţia din Ucraina cu preşedinţii Kassym‑Jomart Tokayev din Kazahstan şi Shavkat Mirziyoyev din Uzbekistan, şi că liderii acestor ţări se află în relaţii active cu Washingtonul, fiind aşteptaţi să se întâlnească cu Donald Trump. Ulterior, preşedintele kazah va avea întrevedere la Moscova cu Vladimir Putin.

Potrivit lui Stubb, poziţia Finlandei faţă de războiul din Ucraina rămâne neclintită: presiunea militară şi economică asupra Rusiei trebuie intensificată pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor. El consideră că summitul G20 de la Johannesburg „ar putea deveni locul de întâlnire între Putin şi Zelenski” dacă în următoarele două-trei săptămâni situaţia evoluează conform aşteptărilor.

Pe de altă parte, Stubb a menţionat că nu vede posibilitatea unei întâlniri între Trump şi Putin înainte de summit, întrucât întrevederea lor programată la Budapesta a fost anulată.

Zelenski şi-a declarat în repetate rânduri disponibilitatea pentru o întâlnire trilaterală cu Trump şi Putin, dar a subliniat clar că Ucraina nu va accepta condiţiile impuse de Kremlin. La începutul lunii septembrie, Putin şi-a confirmat disponibilitatea pentru negocieri, însă a insistat ca Zelenski să vină la Moscova şi să fie „dispus să discute”. Ulterior, Zelenski a clarificat că rămâne deschis la dialog, dar respinge categoric ca discuţiile să se desfăşoare pe teritoriul Rusiei sau Belarusului.

De partea rusă, vice-ministrul rus de externe Mihail Galuzin a transmis că Rusia este pregătită să continue negocierile cu Ucraina pentru încheierea războiului doar dacă acestea se vor desfăşura în formatul de la Istanbul. „Reprezentanţii turci au confirmat în repetate rânduri disponibilitatea lor de a pune la dispoziţie un loc pentru negocieri la Istanbul. Toate condiţiile pentru dezvoltarea procesului de negociere de la Istanbul sunt îndeplinite”, a afirmat Galuzin, adăugând că principala problemă este „lipsa voinţei politice la Kiev”, pe care o acuză că evită dialogul în speranţa obţinerii păcii prin forţă.